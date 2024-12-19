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Türk mutfağının eşsiz lezzeti, tüm dünya ülkelerini etkilemeye devam ediyor.

Hollandalı bir havayolu şirketi, Almanya çıkışlı uçuşların ikram menüsünde düzenleme yaparken, ülke genelinde en çok tercih edilen yiyecekler hakkında bir araştırmayı baz aldı.

Araştırmada, Almanya'da en çok tercih edilen yiyeceğin Türk döneri olduğunu gören Corendon Havayolları, Türkler tarafından kurulan bir yemek şirketiyle anlaştı.

UÇAKTA DÖNER AYRAN DÖNEMİ

Yapılan anlaşma gereği Türk üreticinin ürünleri uçuşlarda menü olarak müşterilere sunulacak.

Menüde Türkiye'nin geleneksel lezzetlerinin yanı sıra Avrupa'da bir marka haline gelen Türk döneri ve ayranda olacak.

Türk firması tarafından üretilen yüzde yüz sığır etinden yapılan Türk dönerini ve ayranı yolcular 10 Euro fiyatla satın alabilecek.

ALMANYA ÇIKIŞLI UÇUŞLARDA İKRAM EDİLECEK

1 Ocak itibarıyla uçaklarda döner ayran satışının başlayacağını söyleyen şirketin sorumlu genel müdür yardımcısı Atılay Batu, şöyle konuştu:

Almanya'da yerleşik bir firma ile yeni bir anlaşma yaptık. Şunu düşündük aslında Almanya'da insanlar çoğunlukla neyi yiyor. Şimdi bakıldığında orada Türk döneri baya bir ön plana çıkmış. Bizim Türklerde Türk dönerini çok seviyor. Almanlarda Türk dönerini çok seviyor.



Bizde dedik ki Almanya uçuşlarında Almanya çıkışlı uçuşlarımızda yolcularımıza döner ikram edelim. Bu firmayla da güzel bir anlaşma yaptık. Uçaklarımızda, Almanya çıkışlı uçuşlarımızda yolcularımıza döner satışlarımıza başlıyor olacağız.

DÖNER AYRAN MENÜSÜ 10 EURO