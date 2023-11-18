Hollandalı Weststiate, Isparta'da Müslüman oldu: Allah'a güveniyorum Türkiye'ye geldikten sonra Müslüman olmaya karar veren Hollandalı genç, "İslamiyet'e geçtiğim için kendimi iyi hissediyorum. Allah'a güveniyorum" dedi.

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AA

Hollandalı Neeltie Weststiate, Türkiye'de İslam'ı seçti.

25 yaşındaki Weststiate, geldiği Isparta'da Müslüman olmaya karar verdi.

Weststiate, akrabalarını ziyarete için geldiği Isparta'da, Müslüman olmak için müftülüğe başvurdu.

Yeni ismi Sevda

Müftülükte düzenlenen ihtida töreninde, müftü Bayram Şahin, İslam dini hakkında Weststiate'ye bilgi verdi.

Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Weststiate, "Sevda" adını aldı. Weststiate, gazetecilere, iki sene önce İslam'ı araştırmaya başladığını söyledi.

"Türkiye'ye geldikten sonra Müslüman olmaya karar verdim"

Müslüman kız arkadaşlarından etkilendiğini ifade eden Weststiate, şöyle dedi:

Türkiye'ye dedemin yanına geldikten sonra Müslüman olmaya karar verdim. İçimden geldi.

"Filistin halkı için üzülüyorum"

Weststiate, Filistin'deki Müslümanlar için de çok üzüldüğünü belirtti.

İsrail'in Gazze'de çocukları, kadınları, masum insanları öldürdüğünü gördükçe çok duygulandığını aktaran Weststiate, şöyle konuştu:

Filistin'de çocuklar öldürülüyor, o insanlara üzülüyorum. Gördükçe içim acıyor. Filistin halkı için üzülüyorum.

"Allah'a güveniyorum"

"Savaş olmasını istemiyorum." diyen Weststiate, "İslamiyet'e geçtiğim için kendimi iyi hissediyorum. Allah'a güveniyorum." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Şahin de Weststiate'nin İslam'ı seçmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Şahin Weststiate'ye, ihtida belgesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)