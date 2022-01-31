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    Hollanda'yı Corrie fırtınası vurdu

    Hollanda'da dün geceden bu yana etkili olan Corrie fırtınası nedeniyle evlerin çatıları uçtu, dalgaların sürüklediği yük gemisi, petrol tankeriyle çarpıştı.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 18:01
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    Hollanda'yı Corrie fırtınası vurdu

    Hollanda’da dün gece itibariyle etkili olmaya başlayan Corrie fırtınası, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi.

    ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

    Evlerin çatıları uçtu, ağaçlar araçların üzerine devrildi, ülkedeki ulaşım durma noktasına geldi.

    Hollanda yı Corrie fırtınası vurdu #1

    ULAŞIM DURDU

    Saatteki hızı 120 kilometreyi bulan fırtına büyük tahribata neden oldu. Fırtına nedeniyle 260 uçuş iptal edilirken, Haarlem ve Leiden kentleri arasında arıza nedeniyle tren seferleri yapılamadı.

    Hollanda yı Corrie fırtınası vurdu #2

    GEMİLER SÜRÜKLENDİ, YÜK GEMİSİ PETROL TANKERİYLE ÇARPIŞTI

    Şehrin kuzey kıyılarında ise dalgaların 6 metreye kadar yükselmesi sonucunda limandaki gemiler sürüklendi. Julietta D adlı yük gemisi limandan 32 kilometre uzaklaşarak, Pechora Star isimli petrol tankeriyle çarpıştı.

    Kaza sonucu petrol tankerinde hasar oluşurken, Hollanda sahil güvenliği, teknede bulunan mürettebatın kurtarıldığını bildirdi.

    Hollanda yı Corrie fırtınası vurdu #3

    Hollanda yı Corrie fırtınası vurdu #4

    Hollanda yı Corrie fırtınası vurdu #5

    Hollanda yı Corrie fırtınası vurdu #6

    Hollanda yı Corrie fırtınası vurdu #7

    Hollanda yı Corrie fırtınası vurdu #8

    Hollanda yı Corrie fırtınası vurdu #9


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