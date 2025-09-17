Hollywood yıldızları Filistin için tek videoda bir araya geldi

Londra'da bu akşam Gazze'ye yardım için büyük bir konser düzenlenecek.

Brian Eno tarafından organize edilen konser , başkentteki OVO Arena Wembley'de gerçekleşecek ve internetten canlı yayınlanacak.

Konser öncesi Bille Eillish, Cillian Murphy, Steve Coogan ve birçok Hollywood yıldızının içinde yer aldığı 'Together For Palestine' isimli bir video mesaj yayınlandı.

"FİLİSTİN İÇİN BİRLİKTEYİZ"

Billie Eilish ve kardeşi ile aynı zamanda müzikal iş birliği yaptığı Finneas, “Filistin için birlikteyiz” mesajını verdi.

Ardından Ben Howard, The IT Crowd ve Black Mirror dizilerinden tanınan Chris O’Dowd ile Succession dizisi oyuncusu Brian Cox da Filistin’e desteklerini açıkladı.

Brian Cox, "Filistin halkı adına gerçeği söylemek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"SANATÇI HER ZAMAN GERÇEĞİ SÖYLEMELİDİR"

ABD’li fotoğrafçı ve aktivist Nan Goldin ise "Sanatçının toplumdaki rolü her zaman ses çıkarmak ve güce karşı gerçeği söylemeyi göze almak olmuştur" dedi.

Yazar, şair, sunucu, siyasi köşe yazarı, yayıncı ve aktivist Michael Wayne Rosen, "Bu ülkenin liderlerinin Gazze ve Batı Şeria’da sivillerin kitlesel şekilde öldürülmesine ortak olduğunu biliyoruz”"sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"HÜKÜMETİNİZE BASKI YAPIN"

Aktör Steve Coogan da, "Şimdi konuşmak önemli. Bu bitince değil, şu anda, olaylar yaşanırken.

Hükümetinize baskı yapın, barışçıl şekilde kampanya yürütenlere destek verin, ateşkes çağrısı yapın, öldürmeleri durdurun" açıklamasında bulundu.