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Haber Merkezi

Amerika, korkunç bir yangınla karşı karşıya...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti başlayan ve hızla yükselen alevlerle mücadele ediyor.

Ormanlık alanda başlayan yangın, Los Angeles'ın Hollywood bölgesinde ilerliyor.

YÜZLERCE HEKTAR KÜLE DÖNDÜ

Alevler, rüzgar nedeniyle bir saatte altı kat büyüdü.

Yüzlerce hektar alan küle döndü.

Birçok noktada hem görüş mesafesi düştü hem de nefes almak güçleşti.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Alevler kısa sürede yerleşim yerlerini de tehdit etti.

Vali Gavin Newsom, binlerce kişiyi güvenli bölgelere gitmeleri konusunda uyardı.

"TAHLİYE İÇİN HAZIR BEKLİYORUM"

Amerikalı Hollywood yıldızı James Woodsda yangın bölgesindeki konutundan görüntüler paylaştı.

Woods, "Evimin önünde tahliye için hazır bir şekilde bekliyorum. Çok fazla uçak geçiyor ve yangını söndürmek için su bırakıyor" dedi.

Woods, sosyal medya hesabından evinin çevresindeki alevlerin görüntülerini yayınladı.

İKONİK SİMGE DE TEHLİKEDE

Alevler, Santa Moniva ve Malibu bölgeleri arasında hızla ilerledi.

Evlerin yanı sıra çok sayıda araç da küle döndü.

Los Angeles'ın ikonik Hollywood simgesinin de yangın bölgesinde bulunduğu ifade ediliyor.

HAVADAN DESTEK VERİLİYOR

Binlerce kişi tahliye edilse de bölgedeki sahil kesimine giden tek bir otoyol olduğu için tahliyeler sırasında da uzun kuyruklar oluştu.

İtfaiye ekipleri ise alevlerin daha fazla ilerlememesi için zamana karşı yarışıyor.

Yangın söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Boss, elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olunması için de yetkilileri uyarıdı.