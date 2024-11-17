Honduras'ta 30 günlük Ulusal Acil Durum ilanı

DHA

Honduras, Sara Tropik Fırtınası ile sarsılıyor...

5 eyalette etkili olan Sara Tropik Fırtınası sonrası son duruma ilişkin açıklama Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'dan geldi.

ULUSAL ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, 5 eyalette etkili olan Sara Tropik Fırtınası sebebiyle 30 günlüğüne Ulusal Acil Durum ilan ettiğini duyurdu.

Yetkililer, Sara Tropik Fırtınası'nın 32 binden fazla kişiyi etkilediğini, 578 kişinin tahliye edildiğini, 86 evin zarar gördüğünü ve bazı otoyollarda sel ile heyelanın yaşandığını belirtti.