Hong Kong gazetesi: Türkiye, Balkanlar'da yükselen ortak

Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan ziyaretler mercek altına alındı. AB krizlerle uğraşırken, Türkiye'nin ise bölgeyle ilişkilerini güçlendirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan turu, Asya'da yankılandı.

Hong Kong merkezli Asia Times'ta yayınlanan analizde, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ortaya çıkan enerji krizinin üstesinden gelmeye çalıştığı anımsatıldı.

Balkan ülkeleriyle bağlarını derinleştiriyor

Böyle bir dönemde Türkiye'nin ise Balkan ülkeleriyle bağlarını derinleştirdiğine dikkat çekildi.

Sırp siyasi analist Nikola Mikovic'in imzasıyla yayınlanan yazıda, söz konusu bölgedeki Müslüman ve Hristiyanların, Türkiye'yi "yükselen ve tarafsız bir ortak" olarak gördüğüne vurgu yapıldı.

"Müslüman-Boşnak çıkarlarının yanında olacaktır ama herkese saygı duyuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saraybosna ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Sırp Üyesi Milorad Dodik'in, şu ifadeleri aktarıldı:

"Saf değilim ve biliyorum ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zaman Müslüman-Boşnak çıkarlarının yanında olacaktır ama herkese saygı duyuyor ve politikası böyle olduğu sürece ben de ona saygı duyacağım."

Türkiye ile Bosna Hersek arasında pasaportsuz seyahat kararı

Erdoğan'ın Saraybosna ziyaretin ekonomik bağları da güçlendirmeyi amaçladığını belirten Mikovic, gezinin sonuçlarından birinin, Türkiye ile Bosna Hersek arasında pasaportsuz seyahat kararı olduğuna işaret etti.

Aynı makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bosna Hersek'te yaşayan üç etnik grup (Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar) arasındaki çözülemeyen ve giderek büyüyen anayasa krizinde arabuluculuk yapma taahhüdünde bulunduğu hatırlatıldı.

Erdoğan: Bosna Hersek yasasında değişiklik yapmakla çok ileri gitti

Mikovic, ülkede son sözü söyleyenlerin yerel liderler olmadığına dikkati çekerken, Saraybosna'daki Bosna Hersek AB Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in anayasa konusundaki dayatmacılığını "fiili sömürgecilik" olarak niteledi.

Erdoğan'ın Saraybosna'da gazetecilere verdiği demeçte, Schmidt'in Bosna Hersek federal seçim yasasında değişiklik yapmakla çok ileri gittiğini, sürece karışmaması gerektiğini söylediği belirtildi.

Dzaferovic: Erdoğan'ın ziyareti, sakinleştirici ve dengeleyici etkiye sahip

AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'e ziyareti öncesi, konuşan Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, ziyaretin hem Bosna Hersek hem de bölge için önemli olduğunu vurgulayarak şöyle demişti:

"Bosna Hersek, karşılıklı saygıya bağlı bölgesel iş birliği istiyor. Türkiye, bölgeyi çok iyi tanıyor ve bölgeye verdiği destek tamamen yapıcı yönde. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'e ve bölgeye her ziyareti sakinleştirici ve dengeleyici bir etkiye sahip."

Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-7-8 Eylül'de Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a resmi ziyaretler yapmış; görüşmelerde, üç ülkeyle ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilirken başta ortak altyapı ve yatırım projeleri olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut iş birliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek İş Forumu konuşması ViDEO