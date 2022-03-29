Hong Kong'da karton tabutlar hazırlanıyor

Salgın gölgesinde ortaya çıkan eksikliğe karşı kartondan tabut üretimine başvuruldu.

Ölümcül koronavirüs salgını, Hong Kong'da bu yıl yaklaşık 6 bin can kaybına yol açtı.

Tabut eksikliğinin yaşandığı bölgede yetkililer, geçen hafta 1200 tabutun geldiğini daha fazlasının hazırlanmakta olduğunu belirtti.

ÇEVRE DOSTU KARTON TABUT

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşanan sorunu aşma çabaları kapsamında bazı şirketler, çevre dostu karton tabut gibi alternatifler sunuyor.

Geri dönüştürülmüş ahşaptan yapılmış ve dış tasarımlarla özelleştirilebilen karton tabutlardan günde 50 adet üretim yapılabiliyor.

"İNSANLAR UTANÇ VERİCİ BULUYOR"

Üretimi gerçekleştiren şirketin CEO'su Wilson Tong, kartondan yapılmış tabutların kullanılmasına karşı hâlâ direnç olduğunu söyledi.

Associated Press'in haberine göre, Tong, "İnsanlar kağıt tabutları kullanmanın utanç verici olduğunu düşünüyor. Bunun, sevdiklerine karşı saygılı bir hareket olmadığınna inanıyorlar." dedi.

"YETERLİ SEÇENEK SUNUYORUZ"

Tong ayrıca, şirket olarak dini veya hobileri yansıtabilecek tasarımlara sahip olduklarını ve tabutun kişiselleştirilmiş bir renge bürünebileceğini kaydetti ve ekledi:

"Böylece insanlara fazlasıyla yeterli seçenek sunuyoruz. Cenazeyi ihtiyaca göre düzenleyebilirler ve ölüm korkusu olmadan daha hoş bir veda sunabilirler."

DAHA AZ SERA GAZI YAYIYOR

Karton tabutlar yakıldığında, ahşap veya ahşap yerine kullanılanlara kıyasla yüzde 87 daha az sera gazı yaydığı ifade edildi.

Söz konusu tabutlardan her biri yaklaşık 10.5 kilo ağırlığında ve 200 kilo ağırlığındaki bir vücudu taşıyabiliyor.