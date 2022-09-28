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Hong Kong'da kendisini kaçırmaya çalışan adamı, nakavt etti

Hong Kong'da kendisini kaçırmaya çalışan adamı, nakavt etti

Sokak ortasındaki kızı kaçırmaya çalışan adam, genç kız tarafından yere yapıştırıldı. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler ise güne damgasını vurdu.