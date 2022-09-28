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- Hong Kong'da kendisini kaçırmaya çalışan adamı, nakavt etti
Hong Kong'da kendisini kaçırmaya çalışan adamı, nakavt etti
Sokak ortasındaki kızı kaçırmaya çalışan adam, genç kız tarafından yere yapıştırıldı. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler ise güne damgasını vurdu.
- 28.09.2022 - 19:43
- Güncelleme : 28.09.2022 - 20:34
Hong Kong'da çekilen görüntüler, sosyal medyanın gündeminde...
Bir erişte dükkanın önünde genç kız, kendisini kaçırmaya çalışan adamı adeta nakavt etti.
Genç kız ve adam, bir anda tartışmaya başladı.
Kız, adamı yere yapıştırdı
İkili, daha sonra tartışmanın ilerlemesi ile fiziksel bir şekilde kavga etmeye başladı.
Adam, kızı kucağına alıp kaçırma girişiminde bulundu.
Genç kız, kendisini kaçırmaya çalışan adamın kafasına bacaklarını dolayarak adamı yere yapıştırdı.
Güne damga vurdu
Meydana gelen olay, milyonlarca kullanıcı tarafından izlenerek güne damgasını vurdu.
Hong Kong'da kendisini kaçırmaya çalışan adamı, nakavt etti VİDEO