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- Hong Kong’da konser esnasında dev ekran dansçıların üzerine düştü
Hong Kong’da konser esnasında dev ekran dansçıların üzerine düştü
- 29.07.2022 - 09:01
Hong Kong’da Mirror adlı grubun Hong Kong Coliseum'daki konserinde, tahlisiz bir kaza yaşandı.
Grubun üyeleri Anson Lo ve Edan Lui, bir düzine dansçıyla sahnede performans sergiliyordu.
Dev ekranlar sayneye düştü
Tam o sırada, sahnenin üzerinde asılı duran LED ekranlardan biri, bir dansçının tam üzerine düştü ve ardından devrilen LED, başka bir dansçıya çarptı.
Hong Kong’da konser esnasında dev ekran dansçıların üzerine düştü
Seyirciler çığlık attı
Yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken seyircilerin ise çığlık attığı duyuldu.
Yaralıların durumu kritik
Sahnedeki dansçılar arkadaşlarının yardımına koşarken, yaralı dansçıların Queen Elizabeth Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.
Yerel basında yer alan haberlerde, dansçılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu, diğerinin ise stabil olduğu aktarıldı.
2 seyirci şoka girdi
Polis tarafından yapılan açıklamada, 2 seyircinin kazanın ardından şoka girdiği ifade edildi.
İHA'nın haberine göre; kaza nedeniyle konser yarıda kesilirken seyircilerin konser alanından ayrılmaları istendi.