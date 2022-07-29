Hong Kong’da Mirror adlı grubun konseri sırasında sahnenin üzerinde asılı duran dev LED ekranlardan biri dansçıların üzerine düştü. Yaşanan olayda 2 kişi ağır yaralandı.

Hong Kong’da Mirror adlı grubun Hong Kong Coliseum'daki konserinde, tahlisiz bir kaza yaşandı.

Grubun üyeleri Anson Lo ve Edan Lui, bir düzine dansçıyla sahnede performans sergiliyordu.

Dev ekranlar sayneye düştü

Tam o sırada, sahnenin üzerinde asılı duran LED ekranlardan biri, bir dansçının tam üzerine düştü ve ardından devrilen LED, başka bir dansçıya çarptı.

Hong Kong’da konser esnasında dev ekran dansçıların üzerine düştü





Seyirciler çığlık attı

Yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken seyircilerin ise çığlık attığı duyuldu.

Yaralıların durumu kritik

Sahnedeki dansçılar arkadaşlarının yardımına koşarken, yaralı dansçıların Queen Elizabeth Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde, dansçılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu, diğerinin ise stabil olduğu aktarıldı.





2 seyirci şoka girdi

Polis tarafından yapılan açıklamada, 2 seyircinin kazanın ardından şoka girdiği ifade edildi.

İHA'nın haberine göre; kaza nedeniyle konser yarıda kesilirken seyircilerin konser alanından ayrılmaları istendi.