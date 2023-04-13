Hong Kong'da polise su sıkan 2 kişi gözaltına alındı Songkran kutlamaları sırasında su tabancasıyla polise su sıkan 2 kişi gözaltına alındı. Gençlerin festivali kullanarak polisleri hedef aldığı belirtildi.

İHA

Tayland Yeni Yılı'nın ulusal bayramı olan Songkran, ilginç kutlamalara sahne oluyor.

Çin'in Özel İdari Bölgesi olan Hong Kong’da Taylandlıların yaşadığı bölge olan Kowloon City'de kutlamalara katılan 20’li yaşlarda iki genç, eline su tabancası aldı.

Gençler, tabancaları asayişi sağlayan polislere doğrultup sıktı.

İki genç gözaltına alındı

Bunun üzerine iki genç gözaltına alındı.

Gençlerin festivali kullanarak polisleri hedef aldığı ifade edildi.

İnanca göre, kötü şans uzaklaştırılıyor

Geleneksel Songkran kutlamaları sırasında, kovalar ve su tabancalarıyla su sıçratılarak kötü şansın uzaklaştırıldığına inanılıyor.

Songkran, "astrolojik geçiş" yani dönüşüm veya değişiklik anlamına geliyor.