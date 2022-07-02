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    Hong Kong’ta gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kayıp var

    Ülkeyi etkisi altına alan Chaba Fırtınası nedeniyle içinde 30 yolcu ve 20’den fazla mürettebatın bulunduğu gemi ikiye ayrıldı. Gemide kayıp yolcu ve mürettebatları arama çalışmaları sürüyor.
    • 02.07.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 14:10
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    Hong Kong’ta gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kayıp var

    Hong Kong’ta etkili olan Chaba Fırtınası hayatı durma noktasına getirdi.

    İçinde 30 yolcu ve 20’den fazla mürettebatın bulunduğu bir gemi fırtına nedeniyle ikiye bölündü.

    3 mürettebat kurtarıldı

    Hong Kong Hükümeti Uçuş Servisi tarafından yapılan paylaşımda, büyük kısmı sular altında kalan gemideki arama kurtarma çalışmalarına başlandığı görüldü.

    Yetkililer şu ana kadar 3 mürettebatın kurtarıldığını ve kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

    Bazıları kendi imkanlarıyla gtiti

    Kötü hava koşullarının çalışmaları olumsuz etkilediğini belirten yetkililer ayrıca mürettebattan bazılarının kendi imkânlarıyla gemiyi terk ettiğini söyledi.

    Karaya ulaşması bekleniyor

    Hong Kong'ta Chaba Fırtınası’nın neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgâr nedeniyle toplu taşımaya kısıtlama getirildi ve birçok iş yeri kepenk indirdi.

    Meteoroloji uzmanları, fırtınanın Çin’in Guangdong eyaletindeki Zhanjiang yakınlarında karaya ulaşmasını bekliyor.

    Hong Kong’ta gemi ikiye ayrıldı VİDEO

    Hong Kong’ta gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kayıp var #1

    Hong Kong’ta gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kayıp var #2

    Hong Kong’ta gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kayıp var #3


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