Hükümetin emeklilik reformunu geri çekmesini isteyen binlerce kişi Fransa'yı yangın yerine çevirdi Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan emeklilik reformunu kabul etmesine tepkiler sürüyor. Sokağa inen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbedeler yaşanırken çok sayıda gözaltı var.

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesini içeren düzenlemesine tepki gösteren binlerce kişinin sokağa inmesiyle başlayan gösteriler günlerdir devam ediyor. Başbakan Elisabeth Borne'un tartışmalı reformu 16 Mart'ta mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince devreye sokması üzerine ülke genelinde Paris, Lyon, Bordeaux, Marsilya, Strazburg ve Nantes gibi farklı kentlerde gösteriler düzenleniyor. Paris'te onlarca kişi gözaltına alındı Başkent Paris'te eylemciler meclise yakın meydanda ve Zafer Takı'nın bulunduğu ünlü Şanzelize Caddesi civarında gösterilerin yasaklaması nedeniyle kentin güneyindeki sokaklara yöneldi. Göstericiler çöp konteynerleri, bisiklet ve scooterları ateşe verdi, polis karşıtı sloganlar attı. Polis ekipleri göstericileri biber gazı ve copla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı, İtalya Meydanı'nda toplanan göstericilere karşı da tazyikli su kullanılırken bazı eylemciler yaralandı. Fransız basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Paris'te şimdiye kadar 71 gösterici gözaltına alındı. Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği de yaptığı yazılı açıklamada Paris'teki gösterilerde 2 gazetecinin gözaltına alındığını belirtti. Polis ve göstericiler arasında arbede Nantes kentinde yaklaşık 9 bin kişinin katıldığı protestoda polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale ederken göstericilerde polise cam şişeler fırlattı. Ülkenin güneybatısındaki Bordeaux'daki protestoda sokak ortasında göstericiler tarafından ateşe verilen çöplere itfaiye müdahale ederek söndürdü. Paris ve Lyon'da gösteri yasağı Paris'te Concorde Meydanı'nda ve Şanzelize civarında yanı sıra Lyon'da kent merkezinde gösteri düzenlemek yasaklanmıştı.