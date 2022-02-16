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    Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda

    Bakan Akar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere NATO Karargahı'na geçti. Türk Askeri Temsilciliği'ni ziyaret eden Akar, "Türkiye'nin, 85 milyonun sizden beklentisi büyük" dedi.
    • AA
    • 16.02.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 14:10
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    Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

    Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geçti.

    TÜRK ASKERİ TEMSİLCİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

    Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliği'ni ziyaret etti.

    Personelle görüşüp devam eden çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirtti.

    "85 MİLYONUN SİZDEN BEKLENTİSİ BÜYÜK"

    Çok farklı faktörler ve etkenler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini vurgulayan Akar, şu şekilde konuştu:

    "Türkiye'nin, 85 milyonun sizden beklentisi büyük. Bu yıl Türkiye'nin NATO’ya katılımının 70'inci yıl dönümü. NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, 1952 yılından bu yana kendisine verilen tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmektedir. Burası bir taraftan NATO görevlerine destek sağlarken diğer taraftan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için önemli bir ortam."

    Hulusi Akar, NATO Karargahı nda #1

    AKAR'IN TEMASLARI

    NATO Savunma Bakanları Toplantısı oturumlarına katılımı öncesinde NATO Karargahı'ndaki personel ile çalışmalara ilişkin toplantı gerçekleştiren Akar'ın, gün içinde bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

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