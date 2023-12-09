Hunter Biden: Beni öldürüp, babamı koltuğundan edecekler Dokuz suçlamalayla karşılaşan oğul Biden, "Beni öldürmeye çalışıyorlar çünkü bu acıyı babamın kaldıramayacağını biliyorlar" dedi.

AA

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Biden, vergi kaçırmak, evrakta sahtecilik gibi suçlamaların hedefi oldu.

Oğul Biden, 9 suçlamanın yöneltilmesinin ardından, Moby isimli müzisyenin "Moby Pod" adlı programına konuk olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Beni öldürmeye çalışıyorlar çünkü..."

"Beni öldürmeye çalışıyorlar çünkü bu acıyı babamın kaldıramayacağını biliyorlar." diyen Biden, "Bu sayede onu görevinden etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Bu kişilerin, hasta insanlar olduklarını fark ettim"

Yapılanların kendisiyle alakalı olmadığını anladığını vurgulayan Hunter Biden, şöyle konuştu:

Bu kişilerin, muhtemelen yaşadıkları travmalar sonucu kötü olmaya karar veren hasta insanlar olduklarını fark ettim.

"Yangına körükle gitmek olur"

Kendisini neden daha fazla savunmadığına ilişkin soruya, bunun yalnızca "yangına körükle gitmek" olacağı yanıtını veren Hunter Biden, "Bunun bitmesini umut etmeyi bıraktım çünkü babam ABD Başkanı olduğu sürece durmayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Hunter Biden'a yöneltilen suçlamalar

Özel Savcı David Weiss'in hazırladığı iddianamede, Hunter Biden'a aralarında "vergi kaçırmak, evrakta sahtecilik ve vergi beyan etmemek" gibi 3 ağır suç ve 6 kabahatin yer aldığı 9 suçlama yöneltilmişti.

Hunter Biden'ı "2016-2019 yıllarında ödemesi gereken 1,4 milyon dolarlık vergiyi ödememek"le itham eden Weiss, Biden'ın "vergilerini ödemek yerine savurgan yaşam tarzı için milyonlarca dolar harcadığını" öne sürmüştü.

17 yıl hapis cezası ihtimali

Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın oğluna yöneltilen yeni suçlamalar hakkında yorum yapmamıştı.

Hunter Biden'ın, suçlu bulunması halinde 17 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalması öngörülüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)