Aramco'nun petrol tesisleri, Husiler tarafından saldırıya uğradı. Riyad, "Petrol arzında yaşanacak aksaklıktan sorumlu değiliz" açıklaması yaptı.

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefi oldu.

Cidde'de yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine ve diğer kentlere saldırılar düzenlendi.

ARAMCO TESİSLERİNE SALDIRI

Saldırılar sonrası Aramco tesislerinde yangın çıkarken, yükselen yoğun duman kameralara yansıdı.

Riyad yönetimi, İran destekli Husilerin, ülkeye yönelik saldırılarının kanunların ve uluslararası normların ihlali olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin ülkenin farklı bölgelerinde sivillere ve petrol tesislerine gerçekleştirdiği saldırılar kınandı.

Husiler, Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine saldırdı ViDEO

SUUDİ ARABİSTAN: PETROL ARZINDAKİ AKSAKLIKTAN SORUMLU DEĞİLİZ

Husilerin, ülkeye yönelik saldırılarının, kanunların ve uluslararası normların ihlali olduğu belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın, ülkedeki petrol tesislerine yönelik tekrarlayan saldırılar nedeniyle, uluslararası piyasalara petrol arzı konusunda yaşanacak herhangi bir aksaklıktan sorumlu olmadığı ifade edildi.

Bakanlık, uluslararası camianın, İran'ın, Husilere balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) teknolojileri sunmasının oluşturduğu tehlikenin farkına varmasının önemine işaret etti.

DIŞİŞLERİ: BU TÜR TERÖR EYLEMLERİ SON BULMALI

Türkiye, Suudi Arabistan'da düzenlenen saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bölgemizin huzur ve istikrarını hedef alan bu tür terör eylemlerinin bir an önce son bulması elzemdir.

Bu çerçevede, Suudi Arabistan’la dayanışmamızı ve Körfez bölgesinin güvenliğine olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD: KINIYORUZ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, "Husilerin bugün Suudi Arabistan'daki sivil altyapıya yönelik saldırılarını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Sullivan, "Bugünkü saldırılar tıpkı 19 ve 20 Mart'ta su dağıtım şebekeleri ve enerji altyapısına yapılan saldırılar gibi İran desteklidir ve bu Yemen'e silah gönderilmesini yasaklayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlalidir." dedi.

"YEMEN HALKINI RAHATLATMANIN ZAMANI GELDİ"

Sullivan, Husilerin Suudi Arabistan ve Yemen hükümetinin ateşkes ve gerginliğin azaltılması çağrılarını reddettiğine ve buna terör eylemleri ile yanıt verdiğine işaret ederek, şu mesajı verdi:

"Bu savaşı bitirmenin ve Yemen halkını rahatlatmanın zamanı geldi ama bu ancak Husiler, BM ve elçisinin gerginliği azaltmak için attığı adımlarda iş birliği yapmaya razı gelirse gerçekleşir."

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRILARI

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Cidde, Cizan ve diğer bazı bölgelere İHA ve füzelerle saldırılar düzenlediklerini öne sürmüştü.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Cidde'de yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerinin saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Saldırının "Yemen'deki İran destekli terörist Husi milisleri" tarafından düzenlendiğini ifade eden Maliki, tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını aktarmıştı.