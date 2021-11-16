Euro
11.4432
0.06%
Dolar
10.0471
-0.11%
Altın
601.96
-0.12%
Borsa
1.702
3.91%
Bitcoin
647.410
-0.63%
BTXN Coin
21.55
4.15%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    İbiza cinsel ilişkilerden dolayı erozyon ile karşı karşıya

    Es Cavallet plajındaki kum aşınmalarını inceleyen biyolog Joan Carles Palerm, sorunun kumsallarda cinsel ilişkiye giren çiftlerden kaynaklandığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 01:53
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 02:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İbiza cinsel ilişkilerden dolayı erozyon ile karşı karşıya

    Her yıl binlerce turisti ağırlayan İbiza'da ilginç anlara şahit olundu.

    Kumsallarıyla meşhur Es Cavallet plajında bulunan kumların aşınması sonucu ada erozyon ile karşı karşıya kaldı.

    İbiza cinsel ilişkilerden dolayı erozyon ile karşı karşıya #1

    ADA EROZYON İLE KARŞI KARŞIYA

    Yaşanan bu sorunun ardından araştırmalar devam ederken, problemin çıkış sebebinin açık alanda cinsel ilişkiye giren çiftler olduğu söyleniyor.

    Söz konusu erozyonu araştıran ünlü biyolog Joan Carles Palerm, konu ile ilgili tartışmaları beraberinde getiren bir açıklama yaptı.

    Palerm, erozyonunun nedeninin sahilde ilişkiye giren çiftler olduğunu söyledi. CNN International'da yer alan habere göre; plajdaki kum tepeleri insan kaynaklı nedenlerden dolayı aşınıyor ve erozyona uğruyor.

    İbiza cinsel ilişkilerden dolayı erozyon ile karşı karşıya #2

    ÇEVRECİLER PLAJLARDA SEKS YAPANLARI SORUMLU TUTUYOR

    Çevreciler ise plajdaki kum tepelerinin aşınmasından dolayı açık alanda seks yapan çiftleri sorumlu tutuyor.

    Ancak tüm bunlara rağmen, Es Cavallet plajı, tanıtımlarında bile turistlere 'çıplak yürümek ve sevgili aramak için ideal yer' olarak tanıtılıyor. Öte yandan, İspanya'daki Mallorca ve Minorka gibi diğer adalarda benzer sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

    İbiza cinsel ilişkilerden dolayı erozyon ile karşı karşıya #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir