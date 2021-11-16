İbiza cinsel ilişkilerden dolayı erozyon ile karşı karşıya

İbiza cinsel ilişkilerden dolayı erozyon ile karşı karşıya

Es Cavallet plajındaki kum aşınmalarını inceleyen biyolog Joan Carles Palerm, sorunun kumsallarda cinsel ilişkiye giren çiftlerden kaynaklandığını söyledi.

Her yıl binlerce turisti ağırlayan İbiza'da ilginç anlara şahit olundu.

Kumsallarıyla meşhur Es Cavallet plajında bulunan kumların aşınması sonucu ada erozyon ile karşı karşıya kaldı.

ADA EROZYON İLE KARŞI KARŞIYA

Yaşanan bu sorunun ardından araştırmalar devam ederken, problemin çıkış sebebinin açık alanda cinsel ilişkiye giren çiftler olduğu söyleniyor.

Söz konusu erozyonu araştıran ünlü biyolog Joan Carles Palerm, konu ile ilgili tartışmaları beraberinde getiren bir açıklama yaptı.

Palerm, erozyonunun nedeninin sahilde ilişkiye giren çiftler olduğunu söyledi. CNN International'da yer alan habere göre; plajdaki kum tepeleri insan kaynaklı nedenlerden dolayı aşınıyor ve erozyona uğruyor.

ÇEVRECİLER PLAJLARDA SEKS YAPANLARI SORUMLU TUTUYOR

Çevreciler ise plajdaki kum tepelerinin aşınmasından dolayı açık alanda seks yapan çiftleri sorumlu tutuyor.

Ancak tüm bunlara rağmen, Es Cavallet plajı, tanıtımlarında bile turistlere 'çıplak yürümek ve sevgili aramak için ideal yer' olarak tanıtılıyor. Öte yandan, İspanya'daki Mallorca ve Minorka gibi diğer adalarda benzer sorunlar yaşandığı belirtiliyor.