İbrahim Reisi, Christiane Amanpour ile röportajını iptal etti

İbrahim Reisi, Christiane Amanpour ile röportajını iptal etti

CNN'in ünlü sunucusu İran asıllı Christiane Amanpour, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin başörtüsü takma talebini reddettiği için röportajı iptal ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) üye ülke liderleri geçtiğimiz birkaç günü, BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta geçirdi.

İran Cumurbaşkanı İbrahim Reisi de onlardan biriydi.

Genel Kurul'a hitap eden ve diğer birçok lider gibi farklı kurum ve isimlerle temaslarda bulunan Reisi farklı bir olayla gündeme geldi.

Reisi, CNN'in ünlü sunucusu İran asıllı Christiane Amanpour ile olan röportajını iptal etti.

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Amanpour, iptalin nedenini ise Reisi'nin başörtüsü takma talebini kabul etmemesi olduğunu söyledi.

"İran'da yaşananları Reisi'ye sormak istedim"

Amanpour paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"İran'da protestolar sürüyor ve Mahsa Amini'nin geçen hafta 'ahlak polisi' tarafından tutuklanmasının sonrasında öldürülmesinin ardından kadınlar başörtülerini yakıyor.

İnsan hakları grupları en az 8 kişinin öldürüldüğünü söylüyor. Dün gece, tüm bunları ve daha fazlasını Cumhurbaşkanı Reisi'ye sormayı planladım.

Bu, Başkan Reisi'nin BM için New York'a yaptığı ziyaret sırasında ABD topraklarındaki ilk röportajı olacaktı.

"Başörtüsü takmamı istediler"

Haftalarca süren planlama ve sekiz saatlik çeviri ekipmanı, ışıklar ve kameralar kurduktan sonra hazırdık. Ancak Cumhurbaşkanı Reisi'den hiçbir iz yoktu. Görüşmenin başlamasından 40 dakika sonra bir yardımcı geldi.

Cumhurbaşkanı'nın, Muharrem ve Safar ayları olduğu için başörtüsü takmamı önerdiğini söyledi. Kibarca reddettim. Başörtüsüyle ilgili hiçbir kanunun veya geleneğin olmadığı New York'taydık.

"Hiçbir İran lideri bunu istememişti"

Daha önceki hiçbir İran cumhurbaşkanının kendileriyle İran dışında görüştüğümde bunu talep etmediğini de belirttim. Yardımcı, başörtüsü takmazsam görüşmenin olmayacağını açıkça belirtti.

Bunun 'saygı meselesi' olduğunu söyledi ve ülkeyi kasıp kavuran protestolara atıfta bulunarak İran'daki duruma atıfta bulundu.

"Görüşme gerçekleşmedi"



Bu eşi benzeri görülmemiş ve beklenmedik duruma katılamayacağımı bir kez daha söyledim. Ve böylece uzaklaştık. Görüşme gerçekleşmedi. İran'da protestolar devam ederken ve insanlar öldürülürken, Cumhurbaşkanı Reisi ile konuşmak önemli bir an olurdu."

Amanpour paylaşımına Reisi için hazırlanan karşısındaki boş koltuk ile de bir fotoğraf ekledi.