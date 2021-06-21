İbrahim Reisi: Komşularla ilişkiler, önceliklerimiz arasında olacak

İran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi, ülkesinin dış politikasına dair konuştu.

İran'da 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan muhafazakar İbrahim Reisi, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

Reisi, iç ve dış siyasetle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceği yönündeki soruya "Hayır" cevabını veren Reisi, "Biden neden önceki hükümetlerin taahhütlerine uymuyor? ABD yönetimine ciddi önerim taahhütlerine dönmesi ve yaptırımları kaldırmasıdır." diye konuştu.

"KOMŞULARLA İLİŞKİLER...

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı, "Komşularla ilişkiler hükümetimizin öncelikleri arasında olacaktır. Suudi Arabistan ile ilişkilerin kurulmasında ve büyükelçiliklerin açılmasında bizce hiçbir engel yoktur." diye konuştu.

Halkın geçim sıkıntısı ve iş imkanlarının artırılmasının iç siyasetteki öncelikleri olacağını dile getiren Reisi, "Dünya artık yeni koşullarla karşı karşıyadır. Son seçimle birlikte İran'da şartlar değişmiştir. Maksimum baskı politikası başarılı olamamıştır. Bu siyaseti yeniden gözden geçirmeleri ve bundan dönmeleri gerekiyor. Dış siyasetimiz nükleer anlaşma ile başlamayacak ve nükleer anlaşma ile sınırlı kalmayacak." ifadelerini kullandı.

"ABD NÜKLEER ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ"

Reisi, ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini ve Avrupa Birliği ülkelerinin taahhütlerine uymadığını belirterek, çıkarlarını temin eden her müzakereye destek vereceklerini söyledi.

Viyana'daki müzakere heyetinin gelişmelerle ilgili kendisine rapor sunduğunu aktaran Reisi, dış siyaset ekibiyle bunları değerlendirdiğini belirtti.

ÜLKE DIŞINDAKİ İRANLILARA YATIRIM ÇAĞRISI

Dış basında kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere de cevap veren İbrahim Reisi, her zaman insan haklarını savunduğunu iddia etti.

Reisi, Çin ile imzalanan 25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşmasını da hayata geçireceklerini ifade ederek, dışarıdaki İranlıları ülkeye yatırım yapmaya çağırdı.