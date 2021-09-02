Ida kasırgası, New York'u su altında bıraktı

Şiddetli yağışın ardından New York metrosunda yine benzer görüntüler yaşandı. İstasyon suyla kaplanırken, New Jersey'de de hayat durma noktasına geldi.

ABD, tropik fırtınaya dönüşen Ida kasırgasının etkisi altına girdi.

New York ve New Jersey'de şiddetli sağanak yağışın ardından su baskınları yaşandı.

NEW YORK METROSU SU ALTINDA

İki kentte ortaya çıkan tablo nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, New York metrosu bir kez daha benzer görüntülere sahne oldu.

"TARİHİ ANLAR YAŞIYORUZ" AÇIKLAMASI

Metro istasyonunda yaşanan su baskını anbean kaydedildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Tarihi bir hava olayı ile karşı karşıyayız." dedi.

Fırtınaya teslim olan New Jersey'de Belediye Başkanı Hector Lora, ağır hava koşulları nedeniyle bir kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini duyurdu.

New York metrosunu su bastı ViDEO

"METROLARDAN UZAK DURUN"

Öte yandan Amerikalılar, evlerinde su baskınlarıyla karşı karşıya kaldı.

New York Belediye Başkanı De Blasio, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, bunu yapmayın. Metrolardan, yollardan uzak durun." çağrısında bulundu.

BİNLERCE KİŞİ KARANLIKTA KALDI

"Gözümüz elektrik şebekesinde. Elektriksiz yaklaşık 5 bin 300 abonemiz var. Yağışların birkaç saat içinde durmasını bekliyoruz." diye ekledi.