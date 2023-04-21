İdlib sakinleri, Ramazan Bayramı'nı memleket hasretiyle karşıladı Yerinden edilen siviller, İdlib Stadyumu'nda bir araya geldi. Saldırılarda hayatlarını kaybedenler için dua edildi.

AA

Suriye'nin İdlib ilinde saldırılar nedeniyle yerlerinden olan siviller, Ramazan Bayramı'nı buruk geçirdi.

Evlerinden uzakta kalan siviller, bayramda objektiflere yansıdı.

Esad ve destekçisi Rusya'nın saldırıları sonucu Suriye'nin farklı illerinden kaçan sivillere İdlib kenti, ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Saldırılarda hayatlarını kaybedenlere dua edildi

İdlib ve kırsalından siviller, İdlib Stadyumu'nda toplandı. Okunan hutbelerde kardeşlik ve ibadetin önemi vurgulanırken huzur ve güven ortamının devamının yanı sıra terör örgütlerinin işgal ettiği toprakların kurtarılması, Esad rejiminin saldırılarında hayatlarını kaybedenler, saldırılar nedeniyle zor duruma düşenler ve depremzedeler için dua edildi.

Mezarlık ziyareti

Bölgedeki camilere akın eden halk, namaz sonrasında mezarlıklara giderek hayatlarını kaybeden yakınlarının kabirlerine ziyarette bulundu.

"Çadırlarda bayramımız buruk geçiyor"

Rejim güçlerinin saldırıları sonucu zorla yerinden edilen Alaa Yasin, bayramdan kısa süre önce büyük bir deprem felaketi yaşadıklarını söyledi.

Yasin, "Kendi köyümüzde bayramlarda aile, akraba, kardeş ve komşular bir araya geliyor, büyük mutluluk yaşıyorduk. Şimdi ise yaşadığımız göç nedeniyle çadırlarda bayramımız buruk geçiyor." dedi.

"Bu bayram köydeki bayramlardan daha buruk geçiyor"

Ailesi ve akrabalarının göç nedeniyle ülke içinde farklı bölgelere veya farklı ülkelere dağıldığını ifade eden Yasin, iletişimi sadece telefonla veya sosyal medya üzerinden kurduklarını belirtti.

İdlib'in güneyindeki Maranuman ilçesinden göç eden Ahmed Terman da bayramdan önce yaşanan depremde akrabalarını kaybettiğini dile getirerek şöyle dedi:

Bu bayram köydeki bayramlardan daha buruk geçiyor çünkü her aile bir yakınını kaybetmiş veya Esad rejim saldırılarında yaralanmış ya da tutuklanmış.

Yakınlarıyla sadece telefonla görüşüyorlar

Köydeki bayramlarda annelerinin evinde kardeşleri ve ağabeyleri ile sevgi ve hoşgörü içinde bir araya geldiklerini belirten Terman, şimdi ise farklı bölgelerde yaşadıkları için yakınlarıyla sadece telefonla görüştüklerini anlattı.