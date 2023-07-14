İdlib'de 47 derece sıcaklık: Çocuklarda hastalıklar ortaya çıktı Yüksek derecelerde seyreden sıcak hava, bazı çocuklarda ishal ve deri hastalıklarını beraberinde getirdi. Bir bölge sakini, "Aracın radyatör pervanesini vantilatöre çevirdim ancak çözüm olmadı" dedi.

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AA

Sıcak hava dalgası, dünyanın dört bir yanında etkisini gösteriyor.

Yüksek derecelerin kayıtlara geçtiği yerlerden biri de Suriye'nin İdlib ili oldu.

Son günlerde bölgede etkili olan sıcak hava, Suriye'de hayatı olumsuz etkiliyor.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ili ve çevresinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadır kentlerde ise aşırı sıcaklar nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

Termometreler 47 dereceyi gördü

Yüzbinlerce sivilin yaşadığı derme çatma çadırlarda termometredeki sıcaklık seviyesi dün 47 dereceyi gördü.

Yerel yetkililer, bölge halkını sıcak havalarda zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Altyapı ve elektriğin olmadığı çadırlarda yaşayan aileler ise sıcaklara karşı kendilerini korumakta zorlanıyor.

Deri ve ishal hastalıkları ortaya çıktı

Aileler çocuklarını plastik leğenlere doldurdukları sularla serinletmeye çalışırken, yetişkinler ve yaşlılar da üzerlerine su dökerek serinliyor.

Aşırı nem ve bunaltıcı sıcaklar yüzünden kronik hastalığı olan çocukların durumu ailelerini endişelendirirken, bazı çocuklarda da deri ve ishal hastalıkları görülmeye başladı.

"Sıcak havalarla güçlükle mücadele ediyoruz"

İdlib'in kuzeyinde Zerdana köyündeki Nur Kampı'nda yaşayan Halid Hamdi, aşırı sıcakların çocuklar ve yaşlıları daha fazla etkilediğini söyledi.

Plastik leğeni su ile doldurup çocuklarını içine oturttuğunu belirten Hamdi şöyle dedi:

Yaşlılar ise suyla ıslattıkları kıyafetleri giyerek serinlemeye çalışıyor. Ayrıca çocuklar ishal gibi birçok hastalıkla boğuşuyor.

"Sıcak havalarla güçlükle mücadele ediyoruz"

Muhammed Halebi de kamptaki sivillerin hayatta kalmak için mücadele ettiğini ifade etti.

Çadırlarda vantilatör veya serinletici aletlerinin bulunmadığına dikkati çeken Halebi, şu ifadeleri kullandı:

Aşırı sıcak havalarla güçlükle mücadele ediyoruz. Çocukların hasta olmaması için onları depoladığımız sularla serinletilmeye çalışılıyoruz.

"Aracın radyatör pervanesini vantilatöre çevirdim"

Halebi, "Aracın radyatör pervanesini vantilatöre çevirdim ancak bu da yeterli bir çözüm olmadı. Burada temel ihtiyaçları karşılamakta bile zorlanıyoruz." şeklinde konuştu.