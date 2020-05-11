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Esad rejiminin düzenlediği saldırılar sonucu evlerinden olan halk, "Vatanımızı geri istiyoruz" sloganı attı.

Suriye'de savaştan kaçan siviller, Esad rejimi karşıtı eylem düzenledi.

İdlib kent merkezinde toplanan eylemciler, eli kanlı rejime tepki gösterdi.

Göstericiler, "Ne Esad rejimi, ne mülteci kampları... Biz vatanımızı geri istiyoruz." şeklinde slogan attı.

İDLİB'DE ESAD REJİMİNE TEPKİ

Göstericiler, rejim saldırıları nedeniyle evlerinden göç etmek zorunda kaldıklarını dile getirirken, uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı.

İdlib'de Esad rejimi karşıtı protesto ViDEO