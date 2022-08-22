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    İdlib'de kitap fuarı açıldı

    Binlerce kitabın yer aldığı fuar, 8 gün boyunca açık olacak.
    • 22.08.2022 - 15:00
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    İdlib'de kitap fuarı açıldı

    Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de kitap fuarı açıldı.

    İdlib'in merkezindeki fuar, kitapseverleri bir araya getiriyor.

    14 yayınevi, 40 bin kitap

    Ziyaretçilerini 8 gün boyunca ağırlayacak olan fuarda 14 yayınevi ve 40 bin kitap yer alıyor.

    Fuarda, kitapların yanı sıra Suriye'nin tarihi yapıtları, camilerini simgeleyen maketler, mozaik çalışmaları ve tablolar ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

    Tablolar da sergileniyor

    Fuarın organizatörü Dr. Muhammed Seyyid, fuara Suriye'nin içinden ve dışından katılım olduğunu söyledi.

    Seyyid, "Fuarda Suriye'yi simgeleyen Halep Kalesi, Hama Su Değirmeni, Humus'taki Halid Bin Velid'in Camisi ve Şam Kalesi'nin maketleri ile çok sayıda tablo sergilendi." dedi.

    Fuarın 11 yaşındaki ziyaretçisi

    Kitap fuarını ziyaret eden 11 yaşındaki Abdullatif Yahya, çok sayıda kitap gördüğünü, hattatların sergisini gezdiğini, mozaik ve maketlerin sergilendiği bölümü de ziyaret ettiğini belirtti.

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    "Büyüyünce sanatçı olmayı hayal ediyorum"

    Sergileri çok beğendiğini ifade eden Yahya, "Sergiyi gezdim. Resim çalışmaları umudu, acıyı ve hüznü ifade ediyor. Büyüyünce mühendis olmanın yanı sıra sanatçı olmayı hayal ediyorum." dedi.

    Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinden göç ederek ailesi ile İdlib'e yerleşen 11 yaşındaki Abdullah Abbud da arkadaşları ve ailesiyle birlikte fuarı ziyaret ettiğini söyledi.

    "Şehrimi çok özledim"

    AA'nın haberine göre, fuarda, zorla yerinden edildiği şehrini simgeleyen köprünün maketini ve bazı tabloları gördüğünü ifade eden Abbud, "Şehrimi çok özledim. Umarım en kısa sürede geri dönerim." diye konuştu.

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