Bölgede zorla yerinden edilerek kamplara yerleşen siviller, su ve elektrik sıkıntısı çekerek derme çatma çadırlarda aşırı sıcaklarla mücadele ediyor.

Dünya genelinde artan aşırı sıcaklar, Suriye'nin İdlib bölgesinde çadırlarda yaşayan sivilleri de olumsuz etkiliyor.

3-4 milyon sivilin yaşadığı bölgede, zorlu hayat koşullarına 40 derecelik sıcaklar da eklendi.

Çadırlar dayanıklı değil

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıklarla mücadele eden aileler, derme çatma çadırların sıcaklıklara dayanıklı olmadığını ifade ediyor.

Esad rejimi ve destekçilerinin yerinden ettiği halk, yaz mevsiminde su sıkıntısıyla birlikte serinlemek için elektrik de bulamıyor.

İdlib'de siviller kavurucu sıcaklardan olumsuz etkileniyor VİDEO

"4x5 epatlarındaki çadırlarda yaşıyoruz"

İdlib’in güneyinden Suriye-Türkiye sınır hattındaki Azrak Kampı'na sığınan Abdurrahman Raad, "4x5 ebatlarındaki çadırlarda yaşıyoruz. Plastikle üstü kapatılmış çadırlarda ne yazın sıcaktan ne de kışın soğuktan korunabiliyoruz." dedi.

"Pervane de çalışmıyor"

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyrettiğini ve aşırı sıcak günler geçirdiklerini belirten Raad, "Elektrik yok, dolayısıyla pervane de çalışmıyor. Bunalıyoruz. Zor günler yaşıyoruz." diye konuştu.

"Naylon çadırda yaşamı siz düşünün"

AA'nın aktarımına göre; mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığına ne yaşlıların ne de çocukların dayanabildiğini söyleyen Meryem Sattuf, "Çocukları serinletmek için yıkamak zorunda kalıyoruz. Hava sıcaklığı 40 derecenin çok üzerinde. Naylon çadırda yaşamı siz düşünün." ifadelerini kullandı.