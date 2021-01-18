İdlib'de yerlerinden edilen sivillerin çadırları su altında kaldı

Sağanak, Suriye'nin Türkiye sınır hattında zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı çadır kamp sakinlerini olumsuz etkiledi.

Suriye'nin İdlib ilinde gece yarısı başlayan sağanak yağış, çadırlarda yaşayanları zor durumda bıraktı.

Sınır hattında yaklaşık 50 bin sivilin yaşadığı 110 çadır kampı su altında kaldı.

Esad rejiminin saldırılarından kaçarak İdlib'in Keferarouk Kampı'nda yerleşen Ali Hammade, 9 yıldır her kış mevsiminde aynı çileyi çektiklerini dile getirdi.

"ÇADIRLARIMIZ SU ALTINDA"



Hammade, "Evimizi, arazimizi geride bıraktık, çadırımızı kurmak için tarım arazisi kiraladık. Bize kimse destek olmuyor." ifadesini kullandı.

Çadırların içine giren yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştıklarını belirten Hammade, "Yağmur yağmaya devam ediyor, bizim gidecek yerimiz yok, çadırlarımız sular altında." diye konuştu.

İdlib'de yerinden edilen 50 bin sivilin çadırı sular altında kaldı ViDEO





"ELBİSEMİZ KALMADI"

Eşi şeker hastası, 5 çocuk annesi diğer bir kamp sakini Nisrin Kaddour da çadırın içine giren yağmur suyu yüzünden çadırı ailesiyle terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Kaddour, "Tüm eşyalarımız sular altında kaldı, elbisemiz kalmadı. Altında ısınacağımız battaniyemiz yok, çocuklarım hastalandı." dedi.

İdlib'de sivillerin çadırları su altında kaldı FOTO GALERi







108'DEN FAZLA ÇADIR KAMP ZARAR GÖRDÜ

Gidecek yerleri olmadığını vurgulayan Kaddour, sivil toplum kuruluşlarına ve hayırseverlere "yardım" çağrısında bulundu.

Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, İdlib ve Halep kırsalındaki şiddetli yağışlar sonucunda son 48 saatte 108'den fazla çadır kampın zarar gördüğünü kaydetti.



