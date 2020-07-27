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    İdlib'te bomba yüklü motosikletle saldırı: 12 yaralı

    Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü motosikletle saldırı gerçekleştirildi.
    • DHA
    • 27.07.2020 - 00:26
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    İdlib'te bomba yüklü motosikletle saldırı: 12 yaralı

     

    Akşam saatlerinde kent merkezindeki Cela Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bomba yüklü motosiklet patlatıldı.

    ÇOĞU ÇOCUK 12 KİŞİ YARALANDI

    Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerleri zarar görürken, çoğu çocuk 12 kişi de yaralandı.Yaralılara, Beyaz Baretliler isimli sivil savunma grubu müdahale ederek çevredeki hastanelere götürdü.

    İdlib'te bomba yüklü motosikletle saldırı: 12 yaralı #1

    ÇEVREDEKİLER, KENDİ İMKANLARIYLA YANGINI SÇNDÜRDÜ

    Çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Olayın ardından aynı bölgede saat 23.00 sıralarında patlatılan bir ses bombası paniğe neden oldu.

    İdlib'te bomba yüklü motosikletle saldırı: 12 yaralı #2

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    İdlib'te bomba yüklü motosikletle saldırı: 12 yaralı #4

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