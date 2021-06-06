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- İdlib’te topçu saldırıları sivilleri hedef aldı
İdlib’te topçu saldırıları sivilleri hedef aldı
Gerçekleştirilen topçu saldırıları ile siviller hedef alındı. 2 sivil hayatını kaybederken, 3 sivil yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 06.06.2021 - 14:03
Suriye'de Beşar Esad'ın kontrolündeki bölgelerde geçen hafta düzenlenen sözde devlet başkanlığı seçiminin kazanan Esad oldu.
Sözde seçimleri kazanan Esad, sivilleri hedef almaya devam etti.
İdlib'in güney kırsalı, topçu saldırı ile sarsıldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
2 sivil hayatını kaybederken, 3 sivil de yaralandı.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
EVLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bazı evler saldırılar nedeni ile kullanılamaz hale geldi.