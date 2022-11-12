İflas eden FTX CEO'su Sam Bankman-Fried’in rotası ortaya çıktı

Çöküşünü açıklayan borsanın Üst Yöneticisi'ne ait uçağın güzergahı belirlendi.

Kripto para borsası FTX, ABD’de iflas süreci için düğmeye bastı.

Bir diğer borsa Binance ile karşı karşıya gelen FTX, likidite sorunları yaşıyordu.

"Her şeyi batırdım" diyen CEO'nun uçuş rotası

Gelişmeler üzerine CEO'luk görevinden ayrılmaya karar veren Sam Bankman-Fried, "Her şeyi batırdığım için üzgünüm, daha iyisini yapmalıydım." dedi.

Uçuş takip sitesi Flight Radar 24 internet sitesinin haritasına yansıyan bir görüntüde, Bankman-Fried'e ait olduğu belirtilen uçağın Arjantin yolunda olduğu ortaya çıktı.

Arjantin yolunda görüntülendi

Söz konusu internet sitesinden yapılan açıklamada, "Şu anda en çok takip edilen uçuş. Tweet'lere göre, kurucu ve eski CEO, FTX bu hafta başında çöktükten sonra Arjantin yolunda." denildi.

Site tarafından sağlanan verilere göre, FTX kurucusunun uçuşu yaklaşık 9 bin kez görüntülendi.

32 milyar doları gördü

Dünyanın en büyük kripto para borsası platformlarından biri olan FTX, büyük bir finansal kargaşanın içinde.

Zirvedeyken 32 milyar dolar değere ulaşan şirket, Binance ile rekabetinden sonra 11 Kasım'da iflas başvurusunda bulundu.

Bankman-Fried'in servetindeki düşüş

Şirket çöküşün eşiğine gelince, 8-9 Kasım tarihlerinde Bankman-Fried'in net serveti 991.5 milyon dolara geriledi. Bloomberg analizine göre, bu, daha önce tahmin edilen 15,2 milyar dolardan yaklaşık yüzde 94'lük bir düşüş olarak kayıtlara geçti.

"Kripto paranın ölümünü başlatan an olabilir"

CNBC'ye konuşan finansal hizmetler şirketi Bankrate'ten James Royal, "FTX'in çöküşü, kripto para biriminin daha geniş düşüşünü, hatta belki de ölümünü gerçekten başlatan an olabilir." uyarısında bulundu.

Binance, bir süredir görüşmelerde bulunduğu FTX'i satın almaktan vazgeçerken, Bankman-Fried'in yerine John J. Ray atandı.