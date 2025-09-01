İkinci el dükkanından aldı, 2000 yıllık hazine çıktı

Washington DC’de yaşayan Anna Lee Dozier, yıllar önce Maryland’deki bir ikinci el mağazasından yalnızca dekoratif olduğunu düşünerek bir vazo satın aldı.

3,99 dolara aldığı parçayı uzun süre evinde hatıra niyetine saklayan Dozier, gerçeği ise yıllar sonra öğrendi.

Meksika’ya yaptığı bir iş seyahati sırasında Ulusal Antropoloji Müzesi’ni gezen Dozier, sergilenen Maya eserleri arasında kendi evindeki vazoyla neredeyse birebir aynı bir parça görünce şaşkına döndü.

2000 YILLIK MAYA ESERİ ÇIKTI

Şüphelerini gidermek için Meksika Büyükelçiliği’ne başvuran Dozier, eserin fotoğraflarını ve ölçülerini paylaştı.

Antropologların incelemesi sonucunda vazonun, yaklaşık 2.000 yıl öncesine ait bir Maya törensel küpü olduğu belirlendi.

Değer biçilemeyen eserin evde durmasından endişelenen Dozier, üç çocuğunun güvenliğini düşünerek tarihi parçayı iade etme kararı aldı. Vazo, Meksika’ya teslim edilerek müzede sergilenmeye başlandı.

Yetkililer, Dozier’in duyarlı davranışını büyük bir memnuniyetle karşılarken, eserin nasıl olup da bir ikinci el mağazasına kadar ulaştığı ise hâlâ gizemini koruyor.