İklim aktivisti Greta Thunberg, Londra'da gözaltına alındı İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, önde gelen petrol şirketlerinin de katıldığı "Energy Intelligence Forum" toplantılarına karşı Londra'da düzenlenen protesto gösterisinde gözaltına alındı.

AA

Çevre aktivisti Greta Thunberg, yıllardır yaptıklarıyla dünya kamuoyunu meşgul etmeyi sürdürüyor.

Katıldığı protestolarda gözaltına alınmasıyla bilinen Greta Thunberg, yeni bir olaya daha karıştı.

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre iklim aktivistleri, petrol şirketlerinin Londra'da gerçekleştirdiği yıllık toplantının yapıldığı Intercontinental Hotel önünde protesto gösterisi düzenledi.

"Umutlarımız, hayallerimiz ve yaşamımız bir yalan seli tarafından götürülüyor"

Thunberg, burada gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dünya fosil yakıtlar içinde boğuluyor. Umutlarımız, hayallerimiz ve yaşamımız bir yalan seli tarafından götürülüyor. Fosil yakıt endüstrileri yıllardır iş modellerinin sonuçlarının farkında ancak buna rağmen hiçbir şey yapmadılar.

Fosil yakıt endüstrisinin iklim krizine etkilerini yıllarca reddederek dikkatleri dağıttığını ve mücadeleyi geciktirdiklerini söyleyen Thunberg, "Bu toplantıyı fiziksel olarak engellemek için bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok." diye konuştu.

Yolu kapatmaya çalıştılar

Aralarında bakan, yabancı diplomat ve petrol şirketleri yöneticilerinin de bulunduğu katılımcıların otele girişlerini engellemeye çalışan göstericiler, yolu kapatma girişiminde bulundu.

Gözaltına alındı

Eylemcilerin yolu kapatma ve toplantıya gelişleri engelleme çalışmalarına müdahale eden Londra Metropolitan Polisi, Thunberg'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)