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- İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızın, Başkan Trump'la iyi ilişkilerine saldırıyorlar
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızın, Başkan Trump'la iyi ilişkilerine saldırıyorlar
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İç siyasette puan toplamak için Türkiye’ye saldırmak, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırıdır.
- AA
- 25.09.2020 - 17:17
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İç siyasette puan toplamak için Türkiye’ye saldırmak, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırıdır. Amerikan siyasetinde ortaya çıkan; Türkiye’yi iç siyasi tartışmalara malzeme etmeye yönelik bu endişe verici çabaları, Cumhurbaşkanımızın Başkan Trump’la iyi ilişkilerine bir saldırı olarak görüyoruz.
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