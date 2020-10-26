İlham Aliyev: Biz tarihi adaleti yeniden tesis ediyoruz

Dün anlaşmaya varılan ateşkesin ardından yeni saldırılarda bulunan Ermenistan yönetimine tepki gösteren İlham Aliyev, ateşkes isteyenlerin Ermenistan'a silah desteği sağladığını açıkladı.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından üçüncü kez ihlalde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise yaşanan ateşkes ihlalinin ardından ulusa seslendi.

"SAVAŞ TARİHİ ADALETİ TESİS EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev'in konuşmasından satır başları:

"Biz savaş tarihi adaleti tesis ediyoruz. meydanında Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. 90'lı yıllar hakkında Azerbaycan hakkında bu kadar büyük haberler yoktu. Ancak Ermenistan lobi teşkilatları, yanlış bilgi yayarak dünyada yanlış bilgiler paylaştı.

Ermeni yalanının karşısına hiçbir arguman getirememiştir. Bütün dünyaya, canlı formatta, Dağlık Karabağ'ın bizim toprağımız olduğunu Münih'te kanıtladık. Ermeni halkı, bizim ata topraklarımıza getirildi, Karabağ'a yerleştirildi.

Topraklarımız işgal olduğu halde bize yaptırımlar sürdü, bütün topraklarımıza yavaş yavaş sahip çıkmaya başladılar. Sahte Ermeni alimleri, Stalin'in Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a verdiği iddia edildi, bu yalandır.

"TOPRAKLARIMIZI BOMBALAYANI SAVUNMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Haydar Aliyev'in yönetimde olması Ermeni planlarını bozuyordu. Aliyev'den sonra Ermeniler, Dağlık Karabağ'da ayrılık talep etti. Bizim toprağımız ebedi olarak işgal altında kalsın istediler. Defalarca onların karşısında meselenin ne olduğunu anlattım.

Çözüm için Ermenistan'a yaptırım uygulansın, baskı yapılsın. Ermeni topraklarına Arap ülkelerinden insan getirilip yerleştiriliyor. Yeni yalanlar ortaya atılıyor, herkes yalanlarla hesaplaşmalıdır. Biz topraklarımızı işgal edenlerden kurtarmaya başlayınca, süründüre süründüre bu konuyu halletmeye çalıştıkça, bize 'Durun, sulh yapın' deniliyor. Orada görüş, burada görüş, ateşkes yapın, ateşkesi kim bozdu? Hocalı Soykırımı'nı yapanı, topraklarımızı bombalayanı savunmaya çalışıyorlar.





"ATEŞKES İSTEYENLER ERMENİSTAN'A SİLAH GÖNDERİYOR"

Düşmanla daha nereye kadar müzakere yapacağız? Esirlerin ve şehitlerin değişimi için ateşkese rıza göstermiştik, ama Ermenistan gece vakti Gence'yi bombaladı alçakça. Bugün saat 8 için ateşkes ilan edildi, ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edildi. Ermenistan, talimata uymasın, benim halkıma zarar versin, ya savaş yoluyla ya sulh yoluyla hallolacak.

Ermenistan'ın kafasına öyle bir vurduk ki, artık uyanamıyor, yıkılıp onun bunun ayağının altına kapanıp, halkını küçük düşürüyor. Ateşkesi isteyen ülkeler neden Ermenistan'a silah gönderiyor? Ermenistan'ı kurtarmak isteyen, toprağımızdan çıkmasını söylesin. Azerbaycan halkı şunu bilsin, ben her konuda onlara açıklama yaptım.

Benim dostum Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca 'Dünya beşten büyüktür' dedi, haklıdır. Ne kadar bu adaleti bozsalar da, hak yeseler de, adalet var. Adalet bizim tarafımızdadır, biz yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biz haklıyız, güçlüyüz. Dünya artık eski dünya değil.

Aliyev: Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor



"NEREDEN GELİYOR BUNLARIN PARASI"

Biz hiçbir ülkeden bir şey istemiyoruz Ermenistan'ın aksine, bize mani olmasınlar yeter. Biz uluslararası hukuka aykırı hiçbir adım atmıyoruz, Ermenistan topraklarına girmiyoruz. Arabulucu ülkeler tarafsız olmalı. Onlara siyasi, askeri destek verilmese Ermenistan ayakta durabilir mi? Siyasi yollarla çözülüyorsa buna da varız, yeter ki hallolsun.

Cenevre görüşmesine karşı değiliz, bu görüşmenin bir anlamı olsun. Paşinyan'a kadar ülkeyi yönetenler, cinayete ortaktı. Karabağ'da yaşayan Ermeniler de bizim vatandaşlarımız, Ermenilerle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Ermenistan, ateşkesi fırsat bilerek silahlanmak istiyor. Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?"

"F-16'LARI HAVADA GÖRECEKLER"

Açıklamalarının son kısmında Türk F-16 konusuna da değinen Aliyev, "Bize dışarıdan müdahale olursa, onları havada göreceksiniz." diyerek sözlerini tamamladı.