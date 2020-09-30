İlham Aliyev: Ermenistan geri çekilirse çatışma durur

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yaptığı açıklamada "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" dedi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun üçüncü gününde, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den önemli bir açıklama geldi.

Aliyev, Ermenistan'ın saldırılarında yaralananları ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Karabağ bizim ezeli, tarihi toprağımızdır. Biz kendi topraklarımızda savaşıyoruz." dedi.

"ERMENİSTAN TOPRAKLARIMIZDAN ÇIKARSA BARIŞ SAĞLANACAK"

Aliyev, "Ermenistan halkı, evlatlarını Azerbaycan toprağına göndermesin. Bizim Ermenistan halkı ile bir sorunumuz yoktur. Bizim davamız hak davasıdır. Ermenistan işgal siyasetine son vermelidir. Ermenistan topraklarımızdan çıkarsa hemen barış sağlanacak. Tek şartımız var, topraklarımızdan çıkıp defolmalılar." diye konuştu.

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"SİVİLLERİN HEDEF ALINMAMASI İÇİN TALİMAT VERDİM"

"Ben ilk gün sivillerin hedef alınmaması için talimat verdim." diyen Aliyev, Ermenistan'ın saldırılarıyla ilgili olarak, "Sivil yerleşimlerimizi vuruyorlar, her gün kayıp sayımız artıyor." ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN YALNIZ DEĞİL, TÜRKİYE YANIMIZDA"

Bu dönemde Azerbaycan'ın yanında olan kimseyi unutmayacaklarını vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin desteğine dikkat çekerek, "Bana Türkiye'deki kardeşlerimizden destek mektupları geliyor. Azerbaycan yalnız değil, Türkiye yanımızdadır." ifadelerini kullandı.