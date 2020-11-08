İlham Aliyev: Şuşa kenti işgalden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini Ermenistan işgalinden kurtardı.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı kararlı mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Ordu, Ermenistan tarafından işgal edilen ve Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinde kontrol sağladı.

Müjdeli haberi ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu.

"KARABAĞ'IN KALBİ ŞUŞA..."

İlham Aliyev açıklamasında, "28 yıl sonra Karabağ'ın kalbi Şuşa'da ezan sesi duyulacak. 28 yıldır işgal altında olan Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde hususi bir yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisidir. Bu zaferi savaş meydanında kazandık, müzakere masasında değil." ifadelerini kullandı.

"ZAFER YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDİYOR"

Aliyev, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"İşgalcileri topraklarımızdan kovuyoruz, kovacağız. Bugün Azerbaycan bayrağı Şuşa'da dalgalanıyor. İktisadi gücümüz olmasaydı bu başarıyı elde edemezdik. Bugün Azerbaycan ekonomik olarak hiçbir ülkeden geri değil.

Güçleniyoruz. Ordumuz için lazım olan tüm silahları dışarıdan alıyoruz. Ekonomik gücümüz olmasa bunları elde edemezdik. Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimi taleplerimize yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz.

"ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI ALINDI"

Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık. Biz intikamımızı savaş meydanında alacağız, alıyoruz.

Onları bu topraklardan defedeceğiz, kovuyoruz ve kovacağız. Ata vasiyetini yerine getirdim. Gözün aydın olsun Azerbaycan."

"YENİLMEZ ORDU AZERBAYCAN ORDUSUDUR"

Ermenistan mağlubiyetini itiraf ediyor. Dünya ülkelerinden yardım istiyor. Hani senin yenilmez ordun? Yenilmez ordu Azerbaycan ordusudur."



ŞUŞA'NIN ÖNEMİ

Yüzyıllar boyunca Azerbaycan'ın siyasi ve kültürel merkezlerinden biri olan kent, sayısız şair, müzisyen, bilim insanı yetiştirdi. "Azerbaycan'ın müzik beşiği", "Kafkasların sanat mabedi" olarak adlandırılan Şuşa, aynı zamanda Azerbaycan mimarisinin en seçkin eserlerine de ev sahipliği yapıyor.

Bir açık hava müzesi olan kent 1977'de tarihi ve mimari koruma alanı ilan edildi. Azerbaycan'ın gözbebeği Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermeniler tarafından işgal edildi. Dağlık Karabağ bölgesinin sözde başkenti olan Hankendi'ye 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve başkenti Ermenistan'a bağlayan yol üzerinde yer alan Şuşa, stratejik ve tarihi öneme sahip.

Öte yandan Azerbaycan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürdü.