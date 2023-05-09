İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan, 14 Mayıs'ta Brüksel'de görüşecek Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Brüksel'de AB'nin arabuluculuğunda yeniden bir araya gelecek.

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Bakü-Erivan hattında barış görüşmeleri devam ediyor.

Taraflar, liderler düzeyinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de 14 Mayıs'ta bir araya gelecek.

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin önümüzdeki hafta görüşeceğini duyurdu.

Aliyev-Paşinyan zirvesi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yapılacak görüşme, bu ülkelerin iki dışişleri bakanı arasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katılımıyla yapılan görüşmenin ardından planlandı.

AB Konseyi'nin internet sitesinde yapılan bir duyuruda, Konsey Başkanı Charles Michel ile AB merkezinde üçlü toplantı gerçekleştirileceği belirtildi.

Paşinyan ve Aliyev, genellikle AB veya Rusya tarafından organize edilen birkaç tur görüşme yaptı, ancak sınır çizme ve birbirlerinin topraklarındaki alanlara erişim de dahil olmak üzere olağanüstü sorunları çözme konusunda sonuç elde edilemedi.

1 Haziran'da Moldova'da görüşecekler

Öte yandan, iki liderin 1 Haziran'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un katılacağı AB destekli bir toplantı sırasında Moldova'da da bir araya geleceği kaydedildi.

AB'den yapılan açıklamada, "Liderler ayrıca, Brüksel toplantılarının zemininde devam eden gelişmeleri ve gündem maddelerini ele almak için gerektiğinde Brüksel'de üçlü olarak toplanmaya devam etme konusunda anlaştılar." denildi.