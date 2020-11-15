İlham Aliyev, röportaj verdiği BBC muhabirinin Azerbaycan'da özgür medyaya baskı yapıldığını söylemesi üzerine, Julian Assange'ı hatırlatarak, ayar üstüne ayar verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Ermenistan karşısındaki tarihi zaferinin ardından İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu.

BBC muhabiri röportajda konuyu Dağlık Karabağ'daki zaferden, ülkedeki medyanın ve muhalefetin özgürlüğüne getirdi.

Muhabir, Azerbaycan'da özgür medya ve muhalefet olmadığını iddia etti ve bunu kendisine bağımsız kaynakların söylediğini ifade etti.

"İSİM VEREMİYORSAN HİKAYE UYDURUYORSUN"

Bunun üzerine Aliyev, kaynağının kim olduğunu sordu ve cevap alamayınca " Eğer isimlendiremiyorsan bu hikayeyi uyduruyorsun demektir." dedi.

Gazeteci ısrar edince Cumhurbaşkanı Aliyev iddiaları yalanladı.

Aliyev, " Kesinlikle sahte. Özgür medyamız var. Azerbaycan'daki internet kullanıcısı sayısı yüzde 80'den fazla. Böyle bir ülkede medyanın kısıtlanmasını hayal edebiliyor musunuz? Bu önyargılı bir yaklaşım, bu batılı izleyicide bir algı oluşturma girişimidir. Azerbaycan'da özgür siyasi faaliyet, özgür medya var. Konuşma özgürlüğümüz var." ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev'den BBC muhabirine ayar: Siz sadece suçlamayı ve saldırmayı seversiniz ViDEO

"SİZ SADECE SUÇLAMAYI SEVERSİNİZ"

Sözlerine devam eden Aliyev, muhabire Julian Assange'ı hatırlatarak, "Size bir şey sorabilir miyim?, Bay Assange'a ne olduğunu nasıl değerlendirirsiniz? Özgür medyanın ülkenizdeki yansıması mı? O gazetecilik faaliyeti için şimdi nerede? O kişiyi rehin tuttunuz, aslında ahlaki olarak öldürdünüz. Siz yaptınız. Biz değil. O şimdi hapishanede. Özgür medya hakkında konuşmaya hakkınız yok. Bu sizin hoşunuza gitmez. Siz sadece suçlamayı ve saldırmayı seversiniz." dedi.