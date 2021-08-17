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- İlham Aliyev'den Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelere ziyaret
İlham Aliyev'den Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelere ziyaret
- AA & Ensonhaber
- 17.08.2021 - 00:48
- Güncelleme : 17.08.2021 - 00:57
Azerbaycan, Laçın ve Kelbecer illerini 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardı.
İŞGALDEN KURTARILAN BÖLGELERE ZİYARET
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan illeri eşiyle birlikte ziyaret etti. Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla bölgeyi ziyaret ettiği görüldü.
TÜM KÖYLER, ERMENİSTAN GÜÇLERİNCE YIKILDI
Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi.
İlham Aliyev'den Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelere ziyaret VİDEO
TÜNELLERİN TEMELİNİ ATTI
Aliyev, Kelbecer ve Laçın'ın dağları, vadileri ve ormanlarıyla çok güzel tabiata sahip olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, ziyareti kapsamında Toğanalı-Kelbecer kara yolu üzerinde Murovdağ'da ve Kelbecer-Laçın kara yolu üzerinde inşa edilecek tünellerin temelini attı.
AZERBAYCAN BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİ
Laçın Uluslararası Havalimanı'nın temelini de atan Aliyev, Kelbecer kent merkezinde Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Aliyev, Kelbecer'deki İstisu kaplıcasını da ziyaret etti.