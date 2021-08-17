Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer ve Laçın illerini ziyaret etti.

Azerbaycan, Laçın ve Kelbecer illerini 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardı.

İŞGALDEN KURTARILAN BÖLGELERE ZİYARET

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan illeri eşiyle birlikte ziyaret etti. Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla bölgeyi ziyaret ettiği görüldü.

TÜM KÖYLER, ERMENİSTAN GÜÇLERİNCE YIKILDI

Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi.

İlham Aliyev'den Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelere ziyaret VİDEO

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TÜNELLERİN TEMELİNİ ATTI

Aliyev, Kelbecer ve Laçın'ın dağları, vadileri ve ormanlarıyla çok güzel tabiata sahip olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, ziyareti kapsamında Toğanalı-Kelbecer kara yolu üzerinde Murovdağ'da ve Kelbecer-Laçın kara yolu üzerinde inşa edilecek tünellerin temelini attı.

AZERBAYCAN BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİ

Laçın Uluslararası Havalimanı'nın temelini de atan Aliyev, Kelbecer kent merkezinde Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Aliyev, Kelbecer'deki İstisu kaplıcasını da ziyaret etti.