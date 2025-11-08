İlham Aliyev'den Ermenistan'a gönderme: Şimdi hücrede Azerbaycan çayı içiyorlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

40 yıllık zulmü sona erdiren Azerbaycan, Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıl dönümünü Bakü'nün Azadlık (Özgürlük) Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit töreniyle kutladı.

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif de katıldı.

Burada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de yargılanan Ermenilere ilişkin de konuştu.

"BİR ZAMANLAR BAKÜ'DE ÇAY İÇECEKLERİNİ SÖYLÜYORLARDI"

Aliyev'in, Ermenistan'a yaptığı olay gönderme şöyle:

Ermeniler bir zamanlar Bakü’de çay içeceklerini söylüyordu, hayalleri gerçekleşti: tankları Trofe Parkı’nda sergileniyor, kendileri ise şimdi tutuklu olarak Azerbaycan çayı içiyorlar.

TÜRKİYE VE PAKİSTAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR: "AZERBAYCAN HALKI BU KARDEŞLİĞİ ASLA UNUTMAYACAK"

Ayrıca Aliyev, törende yaptığı konuşmada Türkiye ve Pakistan’a özel teşekkür etti.

Aliyev, konuya ilişkin şu sözleri sarf etti: