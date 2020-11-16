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    İlham Aliyev'den işgalden kurtarılan Fuzuli'ye 27 yıl sonra ilk ziyaret

    İlham Aliyev'den işgalden kurtarılan Fuzuli'ye 27 yıl sonra ilk ziyaret

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli rayonuna bağlı Horadiz kasabasını 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etti.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 15:38
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 18:10
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    Azerbaycan, 44 gün süren Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ'ı geri alma operasyonlarında zafere ulaştı.

    Ermenistan'ın, daha fazla kayıp vermemek için anlaşma masasına oturmasının ardından bölgeden çekilmesi sürüyor.

    İşgalden kurtarılan şehirlerden biri de Fuzuli kenti.

    İlham Aliyev'den işgalden kurtarılan Fuzuli'ye 27 yıl sonra ilk ziyaret VİDEO

    27 YIL SONRA İLK ZİYARET

    27 yıl sonra gerçek sahiplerine bırakılan şehirde coşku hakim.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli kentine 27 yıl sonra bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Aliyev'i coşku ile karşılayan kalabalık, "Karabağ" sloganları attı. O anlar Azerbaycanlılar tarafından görüntülendi.

    İlham Aliyev den işgalden kurtarılan Fuzuli ye 27 yıl sonra ilk ziyaret #1

    İlham Aliyev den işgalden kurtarılan Fuzuli ye 27 yıl sonra ilk ziyaret #2

    İlham Aliyev den işgalden kurtarılan Fuzuli ye 27 yıl sonra ilk ziyaret #3

    İlham Aliyev den işgalden kurtarılan Fuzuli ye 27 yıl sonra ilk ziyaret #4

    İlham Aliyev den işgalden kurtarılan Fuzuli ye 27 yıl sonra ilk ziyaret #5

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