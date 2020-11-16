Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli rayonuna bağlı Horadiz kasabasını 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etti.

Azerbaycan, 44 gün süren Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ'ı geri alma operasyonlarında zafere ulaştı.

Ermenistan'ın, daha fazla kayıp vermemek için anlaşma masasına oturmasının ardından bölgeden çekilmesi sürüyor.

İşgalden kurtarılan şehirlerden biri de Fuzuli kenti.

İlham Aliyev'den işgalden kurtarılan Fuzuli'ye 27 yıl sonra ilk ziyaret VİDEO

27 YIL SONRA İLK ZİYARET

27 yıl sonra gerçek sahiplerine bırakılan şehirde coşku hakim.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli kentine 27 yıl sonra bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aliyev'i coşku ile karşılayan kalabalık, "Karabağ" sloganları attı. O anlar Azerbaycanlılar tarafından görüntülendi.