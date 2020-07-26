İlk hacı adayları, Mekke'ye ulaştı

Kabul edilmelerine sevindiklerini belirten hacı adayları, 30 Temmuz'da ibadete başlayacak.

Bu yıl Hac ibadeti, koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlandı.

Riyad yönetimi, ibadetin bin kişiyle sınırlandırılmasını kararlaştırdı.

Hacı adaylarının tümünün Suudi Arabistan içinden olduğu belirtilirken, bunlardan 700'ünü göçmenlerin oluşturduğu bildirildi.

"KABUL BEKLEMİYORDUM"

Khadija isimli Bulgar göçmen, bu yıl Hac ibadetine kabul edilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade edere, "Kabul etmelerini beklemiyordum. Eminim ki bu yıl Hac, her bakımdan istisna olacak." dedi.

"İNANAMADIM"

Tunuslu doktor Haifa Yousef Hamdoon, "İsteğim onaylandığında çok memnun oldum ve buna inanamadım." diye konuştu.

Hacı adayları, varış prosedürlerini tamamladıktan sonra Mekke'de konaklama yapacakları yerlere alındı.

Hac ibadeti, 30 Temmuz'da başlayacak.