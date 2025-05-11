IMF’den Pakistan’a 1,4 milyar dolarlık kredi

AA

Dünya, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimi takip ediyor...

Çatışmalar son günlerde hız kazanırken Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) dikkat çeken bir hamle geldi.

KREDİYE ONAY ÇIKTI

IMF Yönetim Kurulu, Pakistan'a iklim dayanıklılığı fonu kapsamında 1,4 milyar dolarlık yeni kredi verilmesini onayladı.

7 milyar dolarlık mevcut programın ilk incelemesini tamamlayan kurul, ayrıca yaklaşık 1 milyar dolarlık nakit dilimin serbest bırakılmasına onay verdi.

AÇIKLAMA GELDİ

IMF tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan’ın program kapsamındaki politika adımları, küresel zorluklara rağmen ekonomik istikrarın sağlanması ve güvenin yeniden tesisi açısından önemli ilerlemeler kaydetti." ifadeleri yer aldı.

DESTEK 2 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

İncelemenin tamamlanmasıyla, program çerçevesindeki toplam ödeme miktarı 2 milyar dolara yükseldi.

Öte yandan, iklim dayanıklılığı fonu kapsamında onaylanan krediden henüz herhangi bir ödeme yapılmadı.