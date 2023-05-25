Independent: Tüm işaretler, Erdoğan'ın kazanacağını gösteriyor İngiliz gazetesi, Erdoğan'ın seçimi kazanmaya yakın olduğunu yazdı. Seçim sürecinin, Türkiye'nin mevcut Cumhurbaşkanı tarafından yönlendirildiği belirtildi.

ensonhaber.com

Londra merkezli The Independent gazetesi, 28 Mayıs seçimini ele aldı.

Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanma ihtimalinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kıyasla daha yüksek olduğu belirtildi.

Erdoğan'ın, pazar günü yapılacak son oylama öncesinde Kılıçdaroğlu'nu ilk turdaki farkı kapatmaya çalışmak için rotasını değiştirmeye zorladığı belirtildi.

Analizde, "Bu da ona (Erdoğan) seçim anlatısı üzerinde daha fazla kontrol sağladı." ifadesi kullanıldı.

"Erdoğan büyük olasılıkla seçimi alacak"

"Recep Tayyip Erdoğan, büyük olasılıkla istediği seçimi alacak." denilerek şunlar aktarıldı:

Erdoğan, altı partili muhalefet koalisyonunun başındaki Kılıçdaroğlu'na karşı bu pazar günü seçimin belirleyicisi olan ikinci turuna çıkıyor. Tüm işaretler, (Erdoğan'ın) iktidarını beş yıl daha pekiştireceğini gösteriyor.

Oy oranlarını kıyasladılar

Erdoğan'ın seçim sürecini şekillendirdiği belirtilen analizde şöyle devam edildi:

İlk turdan, oyların yüzde 49,5'ini alarak çıktı. Zafer elde etmekten sadece yarım puan ya da 155 bin oy eksik.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turdaki oy oranının ise yüzde 44,9'da kaldığı kaydedildi.