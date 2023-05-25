BBC: Türkiye'deki seçim, Afrika'da yakından takip ediliyor Kıta ile artan ilişkilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesi halinde daha da güçleneceğine vurgu yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi durumunda ise Afrika'nın öncelikli olmayacağı belirtildi.

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Türkiye'de halk, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

İkinci tura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önde giriyor. Erdoğan'ın rakibi ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

İngiltere merkezli BBC, "Türkiye'deki seçim, Afrika'da neden yakından takip ediliyor?" başlıklı bir haber yayınladı.

Türkiye'nin Afrika'daki etkisinin son 20 yılda büyük ölçüde arttığı, pazar günkü cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini kim kazanırsa kazansın, kıta ile ilişkileri bir sonraki adımda nereye götüreceğini düşünmek zorunda olacağı belirtildi.

"Erdoğan yeniden seçilirse bağ daha da güçlenecek"

2003'te Başbakanlık koltuğuna oturan Erdoğan'ın, Afrika'ya gittikçe artan bir ilgi gösterdiği ve kıta ile güçlendirilmiş iş birliği tohumlarının onun döneminde atıldığı vurgulandı.

"Ekonomik, askeri ve diplomatik fırsatları gördü." ifadesi kullanılan haberde, "Ankara ile kıta arasındaki bağ, ancak cumhurbaşkanı (Erdoğan) yeniden seçilirse daha da güçlenecek gibi görünüyor." denildi.

'Kılıçdaroğlu kazanırsa Afrika'ya öncelik verilmez' yorumu

Kılıçdaroğlu'nun ise gözünü Avrupa'ya ve Batı'ya çevirdiğine dikkat çekilerek, "Afrika'yı öncelik haline getirme olasılığı daha düşük." görüşü paylaşıldı:

Erdoğan kazanırsa bu ilişkiyi daha da geliştirmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun kazanması Afrika'yı öncelikler listesinde alt sıralara itebilir.

Erdoğan: Altınlarınız için burada değiliz

Türkiye'nin kıta ile yıllık ticaretinin 2003 ile 2021 arasında 5,4 milyar dolardan 34,5 milyar dolara yükseldiğine ilişkin veri paylaşıldı.

Diğer bazı ülkelerin yaptığı gibi Türkiye'nin sömürgeci olarak kıtada bulunmadığına vurgu yapılan haberde, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın Gabon'a ziyareti sırasında söylediği "Afrika Afrikalılarındır, biz sizin altınlarınız için burada değiliz." sözü hatırlatıldı.

Kıta ile büyüyen askeri ilişkiler

Türkiye ile Afrika arasında askeri ilişkilere de değinilerek şunlar aktarıldı:

Bayraktar TB-2 SİHA, Libya, Ermenistan ve Ukrayna'da değerini kanıtladı. Şimdi ise Batı Afrika'nın Sahel bölgesinde mükemmel bir silah olarak sunuluyor.



Mart ayında, Mali'nin başkenti Bamako'daki havaalanına insansız hava araçları ulaştı. Türkiye, Mali'nin yanı sıra Burkina Faso, Togo ve Nijer'e de insansız hava aracı sattı. Benin ile de görüşmelere başladı. Ayrıca Fas, Tunus, Etiyopya, Nijerya ve Somali, Türk yapımı SİHA'ların bilinen müşterileri.

30 ülke ile güvenlik anlaşmaları imzalandı

Zırhlı araçlar, mayın temizleme araçları, sensör ve gözetleme sistemleri ile silahların, Türkiye'nin son dönemde Afrika ülkeleriyle imzaladığı anlaşmalar kapsamında yer aldığı belirtildi.

Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'nün raporuna göre, söz konusu kıtadaki toplam 30 ülkenin Türkiye ile güvenlik alanında mutabakata vardığına işaret edildi.

Çinli firmayla sözleşmeyi feshettiler, Türk firmayı düşünüyorlar

Askeri ve ticari anlaşmalara ek olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ile bağları güçlendirme konusunda çok aktif olduğu, Ankara'nın 2005 yılında Afrika Birliği'nin gözlemci üyesi statüsü kazandığı kaydedildi. Haberde şu notlar paylaşıldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ve Almanya'ya yaptığı ziyaretler kadar, Senegal'i 4 kez ziyaret etti. Nereye giderse gitsin, iş delegasyonu da beraberinde gitti.



Bu da Dakar Olimpik Yüzme Havuzu ve Doğu Afrika'nın en büyük stadyumu olan Ruanda'daki Kigali Arena gibi önemli altyapı projelerinin Türk şirketlerine verilmesiyle sonuçlandı.



Yakın zamanda Uganda, Kenya sınırına demiryolu inşa etmekten sorumlu Çinli bir firmayla sözleşmesini iptal etti. Bunun yerine bir Türk firmasıyla el sıkışmayı değerlendiriyor.

Türkiye'nin, kıtadaki yumuşak gücünü TRT Afrika'yı yayın hayatına başlatmasıyla artırmaya devam ettiğinin altı çizildi.