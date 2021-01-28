İngiliz balıkçıların Brexit tepkisi: Yalan söylediler

İngiltere'nin AB'den ayrılmasından duydukları pişmanlığı dile getiren balıkçılar, "Böyle olacağını bilseydik farklı yönde oy kullanırdık" dedi.

İngiltere'nin Devon kıyısı açıklarında avlanan balıkçılar, elde ettikleri gelirden dolayı tepkilerini dile getirdi.

Balıkçılar, istedikleri miktarlarda avlanma yapsalar da ürünlerinin değeri yarı yarıya düşmüş durumda.

AB, İNGİLİZ BALIKÇILARIN ÜRÜNLERİNDEN UZAK DURMAYA BAŞLADI

İngiliz avcılar, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan sonra kendi denizlerinin tek hakimi olacakları konusunda açıklamalar yapıldığını ve daha fazla kazanacaklarının kendilerine söylendiğini belirtti.

Ancak balıkçılara göre sonuç, anlatılan gibi olmadı. AB şirketleri, daha fazla bürokrasi gerektirdiği gerekçesiyle İngiltere'deki deniz mahsullerini almaya sıcak bakmıyor.

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"BÖYLE OLACAĞINI BİLSEYDİK..."

Euronews'a konuşan balıkçı Simon Driver, "Sanırım böyle olacağını bilseydik durumlar farklı olurdu. İnsanlar farklı yönde oy kullanırdı. Özellikle balıkçılar meseleye farklı bir açıdan bakardı." dedi.

"Bize balıkçıların daha iyi bir hayatı olacağını, daha fazla balığa sahip olacağını ve kendi sularında kontrolü ele alacağını söyleyip durdular." diye konuşan Driver, oy veren herkesin kandırıldığını savundu.

"HERKESE YALAN SÖYLENDİ"

Balıkçı Driver, "Herkese yalan söylendi. Yan tarafında 'balıkçılık sektörü için mücadele vereceğiz' yazan otobüslerle Londra'da turlar attılar. Ama bizim için hiçbir şey yapmadılar." ifadelerini kullandı.

Balıkların çoğunun Avrupa Birliği tarafından artık alınmadığını aktaran söz konusu avcı, bunun nedenini uzun süren nakil işlemine bağlı olarak balıklardaki bozulma olarak açıkladı ve ekledi:

"Yani koca bir ihracat pazarını kaybettik."