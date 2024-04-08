İngiliz basını, Türk doktorların kalça kaldırma operasyonlarını konuşuyor Türkiye'nin sağlık sektörünü karalamak isteyen Sun, Türk doktorların 'tehlikeli operasyonlara' imza attığını savundu. İngiliz gazetesi, muhabir üzerinden algı oluşturmaya çalıştı.

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ensonhaber.com

İngiltere basını, Türk sağlık görevlilerinin kalça kaldırma operasyonuyla ilgili dikkat çeken bir habere imza attı.

İngiliz vatandaşlarının, İngiltere'deki otellerde düzenlenen tanıtım organizasyonlarında estetik ameliyatlara kaydolmaya zorlandığı iddia edildi.

Sun gazetesinin haberine göre; Türkiye'den doktorların, indirimli fiyat üzerinden operasyon seçenekleri sunmak üzere "yasal boşluklardan" yararlandığı öne sürüldü.

Türk sağlık sektörü hakkında algı operasyonu

Operasyon öncesi işleme ilişkin görüntüler paylaşılırken, görevlendirilen İngiliz muhabirin 5 bin poundluk ameliyatı kabul etmesi için baskı altına alındığı iddiası ortaya atıldı.

Türk doktorların, "tehlikeli operasyonlar" gerçekleştirdiklerine dair iddialar üzerinden hedef alınması göze çarptı.

İngiliz gazetesinin 'korku' ifadeleri

Haberde, "Bu ameliyatları düşünen insanlar çaresiz durumda. Hükümet, daha fazla baskı yapılmasına izin vermemeli." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu operasyonların Genel Tıp Konseyi tarafından tanınmadığı öne sürülerek İngiliz muhabirin, "Korkutucu satış stratejileri vardı." şeklindeki iddiası ifade edildi.

Türkiye'ye yönelik karalama kampanyası

İngiliz gazetesinin, sağlık alanında Türkiye'ye yönelik karalama kampanyası çabasında olduğu görüldü.

İngiltere Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Marc Pacifico, hastaların "Rus ruleti" oynadığını savundu.

Sun'ın araştırmasında, kalça kaldırma ameliyatlarının "ciddi kaygılara yol açtığı" şeklinde ifadeler kullanılması da dikkat çekti.