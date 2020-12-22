İngiliz basınında koronavirüs mutasyonu manşetleri

Virüsün yeni varyantı nedeniyle ülkeler ardı ardına İngiltere ile ulaşımı durdurdu. İngiltere'de yayın yapan gazeteler, yaşananları okurlarına aktardı.

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, İngiltere'den uçuşları geçici süreyle durdurdu.

Alarma geçen Londra yönetimi, hafta sonundan itibaren salgın tedbirlerinin daha da sıkılaştırıldığı dördüncü seviye önlemlerini devreye aldı.

"MUTANT VİRÜS HER YERDE"

İngiliz basını, koronavirüsün mutasyona uğramış yeni varyantını çeşitli başlıklarla gördü.

The Times gazetesi, "Mutant virüs her yerde" başlığını kullanırken, salgınla mücadelede daha fazla bölgenin en sert kısıtlamalarla karşılaşması gerektiğini yazdı.

"DÜNYADAN SOYUTLANDIK"

"İngiltere dünyadan soyutlandı" manşetini atan inews ise 40'tan fazla ülkenin İngiltere'den uçuşları askıya aldığını anımsattı. Başbakan Boris Johnson'ın, nakliye için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan limanları yeniden açmasını istediği, Paris'in sınır kontrolleri için yeni planı duyuracağı belirtildi.

"CEHENNEM"

İlk sayfasında alışveriş kuyruğundaki insanlara ve uzun tır kuyruklarına dair fotoğraflara yer veren Metro, "2020 daha da kötüleşti, cehennemi şıngırdat" başlığını kullandı.