İngiliz basınından 457 asker sorusu

20 yıllık savaşın ardından Afganistan'da herhangi bir sonuç elde edilemediği belirtildi. Ölen 457 İngiliz askerin aileleri, "Bir hiç uğruna mı feda oldular" diye sordu.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirdiği bir dönemde tahliyelerini hızlandıran ülkelerin arasında İngiltere de bulunuyor.

Londra yönetimi, İngiliz vatandaşların tahliyesi için Afganistan'a 600 asker gönderme kararı aldı. Ek askeri personel gönderilmesi kararı, Savunma Bakanlığınca onaylandı.

İngiliz askerlerin Kabil'e gitmek üzere uçağa bindikleri görüntüler servis edildi.

AFGANİSTAN TEPKİSİ

İngiliz basınından Daily Mail ise geçmişte El Kaide ve Taliban gibi gruplara karşı Afganistan'da savaşan ve daha sonra çekilme kararı kapsamında bu ülkeden ayrılan askerlerin ardından ortaya çıkan tabloya tepki gösterdi.

Haberde, 20 yılın ardından Afganistan'ın günler içinde terk edildiği, ülkedeki tercümanlar için korku halinin arttığı kaydedildi.

"457 ASKER HİÇ UĞRUNA ÖLDÜ"

Taliban karşısında telaş içinde kaçışın başladığını belirten gazete, Afganistan'da ölen İngiliz askerlerine işaret ederek, "Hayatlarını feda eden 457 İngiliz kahramanın aileleri soruyor: Ne için öldüler?" sorusunu yöneltti.

"Afgan rejiminin hayret verici çöküşü, ülkede savaşırken ölen İngiliz askerlerinin ailelerini, sevdiklerinin hayatlarını bir hiç uğruna feda etmiş gibi hissettiklerini söylemelerine neden oldu." ifadesi kullanıldı.

AFGANİSTAN SAVAŞININ MALİYETİ

Bu arada ABD'de Brown Üniversitesi'nin "Savaşın Maliyetleri" projesi kapsamındaki tahminler, 20 yıl süren savaş için 2 trilyon dolardan fazla para harcandığını söylüyor. ABD'den 2 bin 442 askerin öldüğü, 20 bin 666'sının yaralandığı savaşta, 1.144 NATO personeli de hayatını kaybetti.

İNGİLTERE: BATI İÇİN TEHDİT OLACAKLAR

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Afganistan'daki durum karşısında El Kaide gibi grupların güç kazanıp, Batı'ya tehdit oluşturacağını öne sürdü.

Wallace, "Bu ülkede bir iç savaşa doğru gidildiğini düşünüyorum. Taliban, El Kaide'yi barındırmaya başlarsa, eski duruma geri dönebiliriz." ifadesini kullandı.

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