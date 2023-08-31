İngiliz istihbaratı: Rusya, Ukrayna'nın İHA’larını imha etmekte zorlanıyor İngiltere Savunma Bakanlığı’nın istihbarat raporunda, Ukrayna'nın artan İHA saldırıları karşısında Rusya'nın zorlandığı, son bir ayda yapılan 25 saldırının birçoğunun hedefi bulduğu belirtildi.

DHA

Rusya-Ukrayna savaşında 1,5 yıl geride kaldı.

Batı, 24 Şubat'ta başlayan savaşı yakından takip ediyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, savaşa ilişkin sık sık istihbarat raporu yayınlıyor.

Bu kapsamda son raporda, Ukrayna'nın İHA saldırıları konusunda bilgi verildi

Raporda, Ukrayna'nın artan İHA saldırıları karşısında Rusya'nın zorlandığı, son bir ayda yapılan 25 saldırının birçoğunun hedefi bulduğu belirtildi.

"Rusya, Ukrayna İHA'larını tespit ve imhada zorlanıyor"

Bu kapsamda 29 Ağustos’u 30 Ağustos’a bağlayan gece, Ukrayna’nın Rusya’ya 5 farklı İHA saldırı düzenlediği, saldırılar sonucu Moskova, Bryansk, Ryazan bölgelerinde ve Estonya sınırı yakınlarında bulunan Pskov Hava Üssü’nde patlamalar meydana geldiği aktarıldı.

Raporda, “Pskov'a yapılan saldırı muhtemelen birkaç Rus askeri nakliye uçağına zarar vermiştir. Ağustos 2023 boyunca Rusya, neredeyse kesin olarak İHA'lar tarafından gerçekleştirilen 25 ayrı saldırıya maruz kalmıştır.” denildi.

Yapılan saldırılarda birçok İHA’nın hedefe ulaştığı ifade edilen raporda, “Bu İHA'ların birçoğu hedeflerine ulaştı, bu da muhtemelen Rus hava savunmasının bunları tespit etmekte ve imha etmekte zorlandığı anlamına geliyor. Rusya muhtemelen bu saldırılarla daha iyi başa çıkabilmek için Ukrayna ile Moskova arasındaki bölgede hava savunma pozisyonunu yeniden gözden geçiriyor.

Rus askeri hava üslerine yönelik daha önceki saldırılar Rus uçaklarının Rusya'nın farklı noktalarına dağılmasına yol açmıştı. Ancak Soltsy ve Pskov'a yönelik son saldırılar, İHA'ların önemli bir menzile sahip olduğunu göstermiştir.” denildi.