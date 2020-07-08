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    İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ait mücevherlerin değeri

    İngiltere Kraliyet Ailesi üyelerinin taktıkları takılar gündemden düşmezken, İngiliz medyası mücevherlerin değerinin 3 milyar sterlinden fazla olduğunu duyurdu.
    • DHA
    • 08.07.2020 - 12:31
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    İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ait mücevherlerin değeri

    İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin taktıkları takılar gündemden düşmüyor.

    İngiliz medyası, saray mücevherlerinden cübbelere, kılıçlardan taçlara kadar 140'tan fazla eşyadan oluşan kraliyet mücevherlerin değerini paylaştı.

    3 MİLYAR STERLİNDEN FAZLA

    Kılıçlardan taçlara kadar 140’tan fazla eşya ve 2 bin 758 değerli taş içeren kraliyet mücevherlerin değerinin 3 milyar sterlinden fazla olduğu belirtildi.

    İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ait mücevherlerin değeri #1

    SATILMA ŞANSI NEREDEYSE YOK

    Satılma şansının neredeyse olmadığı mücevher koleksiyonuna fiyat biçmenin zor olduğu ifade eden İngiliz medyası, dünyanın en büyük biçimli elması da olan Cullinan I'i de içeren 23 bin 758 değerli taş içerdiğini kaydetti.

    İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ait mücevherlerin değeri #2

    22 KARATLIK ALTIN BİLEZİK

    Koleksiyona en son eklenen mücevherin ise 1953'te taç giyme töreninde Kraliçe Elizabeth'e sunulan bir dizi 22 karat altın bilezik oldu.

    İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ait mücevherlerin değeri #3

    EN ÜNLÜSÜ ST. EDWARD’IN TACI

    Kraliyet mücevherlerinin en ünlü eşyasının ise som altından yapılmış, 444 değerli ve yarı değerli taşla dekore edilmiş 240 gram ağırlığındaki St. Edward'ın tacı oldu ifade edildi. Tacın, 1661'de Charles II'nin taç giyme töreni için yapıldığı kaydedildi.

    İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ait mücevherlerin değeri #4

    1953’TEN BU YANA O TACI TAKMADI

    Çoğunlukla resmi taç giyme törenlerinde hükümdar tarafından giyilen taç, 1953'teki taç giyme töreninde Kraliçe Elizabeth tarafından takıldı. Hükümdarın taç giymesini gerektiren resmi görevler için İmparatorluk Devlet Tacı kullanıldığı için Kraliçe Elizabeth’in, o zamandan beri tacı giymediği belirtildi.

    İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ait mücevherlerin değeri #5

    İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ait mücevherlerin değeri #6

    İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ait mücevherlerin değeri #7

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